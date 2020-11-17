Konut fiyatları Eylül'de yıllık reel yüzde 14 arttı
17.11.2020 14:51
Türkiye genelinde konut fiyatları Eylül'de aylık bazda yüzde 1.6 yükseldi ve böylece yıllık nominal artış yüzde 27.3 ve reel artış da yüzde 14 olarak hesaplandı.
Türkiye genelinde konut fiyatları Eylül'de aylık bazda yüzde 1.6 yükseldi ve böylece yıllık nominal artış yüzde 27.3 ve reel artış da yüzde 14 olarak hesaplandı.
Merkez Bankası'nın (TCMB) Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) Eylül'de aylık bazda yüzde 1.6 artarak 146.7 düzeyine yükseldi.
TCMB verilerine göre, Eylül'de aylık bazda İstanbul
, Ankara
ve İzmir
'de sırasıyla yüzde 2.5, 1.3 ve 1.2 yükseldi.Yıllık nominal artışlar İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 25.7, yüzde 27.2 ve yüzde 27.8 yükseldi. (Grafik)
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