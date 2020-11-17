Konut fiyatları Eylül'de yıllık reel yüzde 14 arttı

Türkiye genelinde konut fiyatları Eylül'de aylık bazda yüzde 1.6 yükseldi ve böylece yıllık nominal artış yüzde 27.3 ve reel artış da yüzde 14 olarak hesaplandı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) Eylül'de aylık bazda yüzde 1.6 artarak 146.7 düzeyine yükseldi.