Son Dakika Haberleri: Konut fiyatları Eylül'de yüzde 0.84 yükseldi
Son Dakika Ekonomi Konut fiyatları Eylül'de yüzde 0.84 yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Konut fiyatları Eylül'de yüzde 0.84 yükseldi

6 saat önce

Konut fiyatları, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0.84 artarken, yıllık bazda nominal olarak yüzde 6.32 arttı, yıllık bazda reel olarak ise yüzde 2.69 düştü.

Konut fiyatları Eylül'de yüzde 0.84 yükseldi, System.String[]

Konut fiyatları, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0.84 artarken, yıllık bazda nominal olarak yüzde 6.32 arttı, yıllık bazda reel olarak ise yüzde 2.69 düştü.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi (KFE), Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0.84 artarak 114.61 düzeyine çıktı.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, Eylül ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1.15, 0.29 ve 1.72 yükseldi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul'da yüzde 1.12 azalış, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 5.48 ve 5.76 yükseldi. (Grafik - Tablo)


Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:46 Kaynak: DHA
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