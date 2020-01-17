Konut fiyatları Kasım'da yüzde 7,19 arttı - Son Dakika
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Konut fiyatları Kasım'da yüzde 7,19 arttı

6 saat önce

Konut fiyat endeksi Kasım ayında yıllık bazda yüzde 7,19 oranında arttı.

Konut fiyatları Kasım'da yüzde 7,19 arttı, System.String[]

Konut fiyat endeksi Kasım ayında yıllık bazda yüzde 7,19 oranında arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılı Kasım ayı Konut Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan konut fiyat endeksi (KFE) (2017=100), 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,09 oranında artarak 117,10 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,19 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 3,05 oranında azalış gösterdi.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 2,01, 0,76 ve 1,13 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,30, 6,48 ve 7,47 oranlarında artış gösterdi.

(İHA)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:25 Kaynak: İHA
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