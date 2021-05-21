Konut fiyatları Mart'ta yıllık reel yüzde 13.6 yükseldi

Merkez Bankası 'nın ( TCMB ) verilerine göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), Mart ayında aylık bazda yüzde 2.4 artarak 165.5 düzeyine ve metrekare bazında konut fiyatları ortalama 4,150.5 liraya çıktı.

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