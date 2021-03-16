Konut fiyatları Ocak'ta yıllık reel yüzde 13.5 arttı - Son Dakika

Konut fiyatları Ocak'ta yıllık reel yüzde 13.5 arttı

16.03.2021 14:52
Konut fiyatları Ocak'ta yıllık reel yüzde 13.5 arttı, System.String[]

Türkiye genelinde konut fiyatları, Ocak'ta aylık bazda yüzde 1.8 artan konut fiyatları, yıllık bazda nominal olarak yüzde 30.4 ve reel olarak yüzde 13.5 yükseldi.

Türkiye genelinde konut fiyatları, Ocak'ta aylık bazda yüzde 1.8 artan konut fiyatları, yıllık bazda nominal olarak yüzde 30.4 ve reel olarak yüzde 13.5 yükseldi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) Ocak ayında aylık bazda yüzde 1.8 artarak 157.7 düzeyine yükseldi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endeksleri Ocak'ta aylık bazda sırasıyla yüzde 1.5, yüzde 1.1 ve yüzde 4.0 arttı ve yıllık artışlar da İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 27.7, yüzde 29.3 ve yüzde 32.2 olarak hesaplandı.TCMB KFE verilerine göre, konut birim fiyatları da metrekare başına, Türkiye genelinde 3,999.1 lira, İstanbul'da 6,270.8 lira, Ankara'da 2,941.8 lira ve İzmir'de de 4,765.1 lira olarak belirlendi. (Grafik)


Konut fiyatları Ocak'ta yıllık reel yüzde 13.5 arttı
Konut fiyatları Ocak'ta yıllık reel yüzde 13.5 arttı
Konut fiyatları Ocak'ta yıllık reel yüzde 13.5 arttı
Konut fiyatları Ocak'ta yıllık reel yüzde 13.5 arttı
Konut fiyatları Ocak'ta yıllık reel yüzde 13.5 arttı

Türkiye, konut, TCMB, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Konut fiyatları Ocak'ta yıllık reel yüzde 13.5 arttı - Son Dakika Ekonomi


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