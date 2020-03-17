Konut fiyatları Ocak'ta yıllık yüzde 12.39 arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Konut fiyatları Ocak'ta yıllık yüzde 12.39 arttı - Son Dakika Ekonomi

Konut fiyatları Ocak'ta yıllık yüzde 12.39 arttı

12 dakika önce

Konut fiyatları Ocak ayında, bir önceki aya göre yüzde 1.79 arttı ve yıllık artış yüzde 12.39 ve yıllık reel artış da yüzde 0.22 olarak gerçekleşti.

Konut fiyatları Ocak'ta yıllık yüzde 12.39 arttı, System.String[]

Konut fiyatları Ocak ayında, bir önceki aya göre yüzde 1.79 arttı ve yıllık artış yüzde 12.39 ve yıllık reel artış da yüzde 0.22 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1.79 artarak 120.89 düzeyine yükseldi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.39 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 0.22 yükseldi.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, Ocak ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1.60, 1.64 ve 1.79 yükseldi.

Endeks değerleri yıllık bazda da İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 7.22, 12.11 ve 14.55 yükseldi. (Grafik)


Merkez Bankası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:49 Kaynak: DHA
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