Son Dakika › Ekonomi › Konut fiyatları reel olarak yıllık yüzde 3.05 düştü - Son Dakika Ekonomi
Konut fiyatları reel olarak yıllık yüzde 3.05 düştü
6 saat önce
Merkez Bankası verilerine göre, Konut Fiyat Endeksi (KFE) Kasım ayında aylık bazda yüzde 1.09 ve yıllık bazda yüzde 7.19 yükseldi ve reel olarak yıllık bazda yüzde 3.05 düştü.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:34 Kaynak: DHA
Merkez Bankası verilerine göre, Konut Fiyat Endeksi (KFE) Kasım ayında aylık bazda yüzde 1.09 ve yıllık bazda yüzde 7.19 yükseldi ve reel olarak yıllık bazda yüzde 3.05 düştü.
Son Dakika Karşılıksız çekte bankaların ödemekle yükümlü olduğu tutar değişti Son dakika: ING Türkiye, konut kredisi faizini yüzde 0,94'e indirdi Selçuk Bayraktar, Akıncı TİHA'nın karnesini verdi! 3 pekiyi, 1 zayıf Doğa Koleji'nde öğretmenlerin maaşları ödendi