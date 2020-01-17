Konut fiyatları reel olarak yıllık yüzde 3.05 düştü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Konut fiyatları reel olarak yıllık yüzde 3.05 düştü - Son Dakika Ekonomi

Konut fiyatları reel olarak yıllık yüzde 3.05 düştü

6 saat önce

Merkez Bankası verilerine göre, Konut Fiyat Endeksi (KFE) Kasım ayında aylık bazda yüzde 1.09 ve yıllık bazda yüzde 7.19 yükseldi ve reel olarak yıllık bazda yüzde 3.05 düştü.

Konut fiyatları reel olarak yıllık yüzde 3.05 düştü, System.String[]

Merkez Bankası verilerine göre, Konut Fiyat Endeksi (KFE) Kasım ayında aylık bazda yüzde 1.09 ve yıllık bazda yüzde 7.19 yükseldi ve reel olarak yıllık bazda yüzde 3.05 düştü.


Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:34 Kaynak: DHA
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