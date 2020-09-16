Konut fiyatları Temmuz'da yıllık reel yüzde 12.6 arttı

Türkiye genelinde konut fiyatları Temmuz'da aylık bazda yüzde 1.4, yıllık bazda nominal olarak yüzde 25.8 ve yıllık bazda reel olarak yüzde 12.6 yükseldi.

Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı