Konut fiyatları Temmuz'da yıllık reel yüzde 12.6 arttı

Türkiye genelinde konut fiyatları Temmuz'da aylık bazda yüzde 1.4, yıllık bazda nominal olarak yüzde 25.8 ve yıllık bazda reel olarak yüzde 12.6 yükseldi.
Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), Temmuz ayında aylık bazda yüzde 1.4 artarak 141.4 düzeyine yükseldi.TCMB Konut Fiyat Endeksi verilerine göre konut fiyatları Temmuz ayında aylık bazda; İstanbul'da yüzde 1.3, Ankara'da yüzde 1.3, İzmir'de yüzde 1.3 yükseldi.TCMB Konut Fiyat Endeksi verilerine göre konut fiyatları Temmuz ayında yıllık bazda;İstanbul'da yüzde 22.5, Ankara'da 25.3,İzmir'de yüzde 28.6 yükseldi. (Grafik)
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 14:46 - Kaynak: DHA
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