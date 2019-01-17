Son Dakika Haberleri: Konut fiyatlarında sınırlı artış

Konut fiyatlarında sınırlı artış

1 saat önce

HKFE, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,34, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,60 artış kaydetti.

Konut fiyatlarında sınırlı artış, System.String[]
HKFE, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,34, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,60 artış kaydetti. Yıllık bazda reel olarak ise yüzde 12,35 azalış yaşandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:05 

Ekonomi
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