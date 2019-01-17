Konut fiyatlarında sınırlı artış
1 saat önce
HKFE, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,34, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,60 artış kaydetti.
HKFE, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,34, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,60 artış kaydetti. Yıllık bazda reel olarak ise yüzde 12,35 azalış yaşandı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:05
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