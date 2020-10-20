- Konut hayalleri Büyükşehir ile gerçekleşti - Son Dakika

- Konut hayalleri Büyükşehir ile gerçekleşti

20.10.2020 17:49

- Konut hayalleri Büyükşehir ile gerçekleşti Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Kavak Mahallesi'nde yaptırılan Kavak Konutları ve işyerlerinin anahtarları düzenlenen törenle hak sahiplerine verildi.

- Konut hayalleri Büyükşehir ile gerçekleşti

ERZURUM - Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Kavak Mahallesi'nde yaptırılan Kavak Konutları ve işyerlerinin anahtarları düzenlenen törenle hak sahiplerine verildi. Kavak Mahallesi'nde yapılan anahtar teslim töreninde 264 konut ve 15 dükkanın anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

Açılışta konuştan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, kentin her bir yerinde kurulan şantiyelerle Erzurum'un adeta büyük bir yatırım şehrine dönüştüğünü ifade etti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ da, projenin teknik bilgilerini ifade ederek, "Dağ Mahallesi riskli alanında anlaşma-uzlaşma görüşmeleri sonrasında 395 parselde mevcut 439 adet yapı ve 696 adet bağımsız bölümün tahliye ve yıkım işlemleri sonrası 155 hak sahibi ailemize 36 ay süreyle 2 milyon 213 bin liralık kira yardımında bulunduk. Birinci kısımda 15 bin metrekarelik proje alanında 6 bloktan oluşan 264 adet konut ve 15 adet işyerimiz hamd olsun mesai arkadaşlarımızın özverili çalışmasıyla tamamlandı. Projemizde emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Erzurum Vali Vekili Hamdullah Suphi Özgödek ve AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz de, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin kentle ilgili proje ve yatırımlarını hayranlıkla takip ettiklerini ifade etti. Vali Vekili Özgödek ve Başkan Öz, Başkan Sekmen'i çalışmalarından ötürü tebrik etti.

"Erzurum'a hizmet etmek; ayrıcalıkların en büyüğü demektir"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, "Kurucu Genel Başkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yepyeni bir Türkiye destanı yazan AK Partimiz, yerel yönetimlere öyle bir vizyon ve öyle bir hareket kabiliyeti kazandırdı ki; bugün bizler Erzurum'da ve Türkiye'nin dört bir yanında ilklere imza atıyor, olmazları olduruyor ve halkımıza hizmet için gecemizi gündüzümüze katmaya devam ediyoruz" dedi.

Başkan Sekmen, Kavak Konutları Projesi ile ilgili şunları kaydetti:

"Kentsel Dönüşümde Erzurum Modeli vizyonu kapsamında yerinde dönüşüm sloganıyla çalışmalara başladık ve 78 bin metrekarelik yüzölçümüne sahip sekizinci etapta arazi ölçme-değerleme, planlama, fizibilite ve proje çalışmaları yaparak 980 hak sahibi ile anlaşma/uzlaşma görüşmelerini tamamladık. Bu yıl içerisinde noter huzurunda kura çekimi yapılarak bağımsız bölümlerin hak sahiplerini belirledik ve konutlarımızın yapımını hamdolsun tamamladık ve bitirdik. Allah, hayırlı-uğurlu etsin. Büyükşehir Belediyesi olarak; Erzurum'da kentsel dönüşüm adına hakikaten büyük atılımlar gerçekleştirdik, rüya projeleri hayata geçirdik. 'Çekirdek Erzurum' diye tabir ettiğimiz şehir merkezi, sizler de bilirsiniz çarpık ve metruk yapılardan geçilmez bir haldeydi. Kadim şehrimizin tarihini yansıtan eserler, gecekondular arasında sıkışıp kalmış, boğulup gitmişti. Nakış işler gibi, şehir merkezimizi sil baştan imar ettik; kamulaştırdık, Erzurum'un tarihinde görülmemiş bir kentsel dönüşüm başarısına imza attık. Gerek Büyükşehir Belediyemizin kendi imkanlarıyla ve gerekse de Toplu Konut İdaresi ortaklığıyla çok sayıda konut projesini hayata geçirdik. Karskapı bölgesinde, Abdurrahmangazi'de, eski adıyla Gavurboğan dediğimiz Palandöken Caddesi'nde, Şehitler Mahallesi'nde ismini saymakla sıralayamadığımız yüzlerce noktada kentsel dönüşümde eşsiz hamleler gerçekleştirdik. Gayemiz belli, muradımız belli. Biz Erzurum'u modern, yaşanabilir ve günümüzün bir medeniyet merkezi haline getirmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz.

"Erzurum büyüyor, Erzurum gelişiyor"

Başkan Mehmet Sekmen, Erzurum'un hayata geçen yatırımlarla büyüyüp, geliştiğini kaydetti. Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ulaşımdan tarım ve hayvancılığa, eğitimden kültür, sanat ve spora varıncaya kadar sosyal ve ekonomik yaşamın her alanına dokunuyor, her alanda başka bir atılım gerçekleştiriyoruz. Yeni ulaşım ağları oluşturuyor, kadim memleketimizde asırlık yollar inşa ediyoruz. Kongre, kültür, fuar ve bilim merkezleri kuruyor, tesis üstüne tesis, fabrika üstüne fabrika açıyoruz. Bu saydıklarım AK Parti'mizin yerel yöneticilik vizyonu sayesinde mümkün oluyor. Bu hizmetler aşkla yapılıyor, şevkle yapılıyor, gayretle yapılıyor. Çünkü bizim temel felsefemizi halkımıza hizmet etme arzusu oluşturuyor. Dolayısıyla biz buralara ve bu makamlara halkımıza ve milletimize efendilik etmek için değil, hizmetkar olmak için geldik. Bize göre Erzurum'a hizmet etmek övünç demektir, kıvanç demektir. Erzurum halkına hizmet etmek; ayrıcalıkların hem de en büyüğü demektir. Hizmet kervanımız durmayacak. Bizi millete hizmetten alıkoymak isteyenlerle mücadelemiz de devam edecek, halkımıza hizmet etme gayretimiz de devam edecek. Çünkü biz AK Partiyiz, AK Partiliyiz. Çünkü biz biriz, beraberiz ve birlikte bütünüz, birlikte Erzurum, birlikte Türkiye'yiz."

Konuşmaların ardından hak sahiplerine anahtarlar teslim edildi.

- Konut hayalleri Büyükşehir ile gerçekleşti
- Konut hayalleri Büyükşehir ile gerçekleşti
- Konut hayalleri Büyükşehir ile gerçekleşti
- Konut hayalleri Büyükşehir ile gerçekleşti
- Konut hayalleri Büyükşehir ile gerçekleşti
- Konut hayalleri Büyükşehir ile gerçekleşti
- Konut hayalleri Büyükşehir ile gerçekleşti

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum, Kavak, konut, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Konut hayalleri Büyükşehir ile gerçekleşti - Son Dakika

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