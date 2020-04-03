Konut hesabı ve devlet katkısında değişiklik - Son Dakika

Konut hesabında para biriktirenler için 30 Eylül 2020 tarihine kadar düzenli ödeme yapmama imkanı tanındı.

Konut hesabı ve devlet katkısına dair yönetmelikte değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konut hesabı ve devlet katkısına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğe göre, ödeme planı içinde, katılımcıların düzenli ödeme yapmama hakları; aylık ödeme planını seçmeleri halinde bir dönem içinde en fazla üç defadan altı defaya, üç aylık ödeme planını seçmeleri halinde ise en fazla bir defadan iki defaya çıkarıldı.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle düzenlenen ödeme yapmama hakkı değişikliği, 30 Eylül'e kadar geçerli olacak.

(İHA)