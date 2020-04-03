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Konut hesabında "düzenli ödeme yapmama" süresi uzatıldı
6 saat önce
Türk vatandaşlarının yurtiçinde ilk ve tek konut edinimlerine destek olmak amacıyla açılacak konut hesaplarına "düzenli ödeme yapmama hakları"na ilişkin süreler uzatıldı.
Türk vatandaşlarının yurtiçinde ilk ve tek konut edinimlerine destek olmak amacıyla açılacak konut hesaplarına "düzenli ödeme yapmama hakları"na ilişkin süreler uzatıldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konut hesabı ve devlet katkısına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliğe göre, ödeme planı içinde, katılımcıların düzenli ödeme yapmama hakları; aylık ödeme planını seçmeleri halinde bir dönem içinde en fazla üç defadan altı defaya, üç aylık ödeme planını seçmeleri halinde ise en fazla bir defadan iki defaya çıkarıldı.
Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle düzenlenen ödeme yapmama hakkı değişikliği, 30 Eylül
'e kadar geçerli olacak.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:59 Kaynak: DHA
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