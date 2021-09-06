Üye Girişi
Konut kiralarken 'kapora' dolandırıcılığına dikkat - Son Dakika

Konut kiralarken 'kapora' dolandırıcılığına dikkat

06.09.2021 13:32
Konut kiralarken 'kapora' dolandırıcılığına dikkat, System.String[]

Konut kiralarında yaşanan fahiş fiyat artışlarıyla birlikte kiralık konut ilanı bulunan sitelerde sahte ilanlarla kapora dolandırıcılığı ortaya çıktı.

Konut kiralarında yaşanan fahiş fiyat artışlarıyla birlikte kiralık konut ilanı bulunan sitelerde sahte ilanlarla kapora dolandırıcılığı ortaya çıktı. Uzmanlar kiralık ev arayan vatandaşları sahte ilanları görerek kapora göndermemesi konusunda uyarıyor.

Konut kiralarında yaşanan fahiş fiyat artışıyla birlikte 'kapora dolandırıcılığı' yapan fırsatçılar ortaya çıktı. Kiralık konut için konut kiralama sitelerine giren vatandaş sahte ilanlara inanıp karşı taraf ile görüşüyor. Dolandırıcılar, vatandaştan sahte ilanını koyduğu konut için çok yoğun talep olduğu söyleyerek kaparo gönderilmesini talep ediyor. Birçok kişiden bu yöntemle para toplayan dolandırıcılar sahte ilanı kaldırıp ortadan kaybolabiliyor. Uzmanlar bu tür yöntemlerle vatandaşın mağdur olmaması için uyarılarda bulunuyor.

Son dönemde bu tür şikayetlerde bulunan vatandaşların olduğunu söyleyen Emlak Uzmanı Hakan Akdoğan, "Dolandırıcılar sahte ilan oluşturuyor. Sahte konut ilanının fiyatlarını da daha düşük tutuyorlar. Vatandaş aradığında ise eve yoğun talep olduğunu söylüyor ve kaparo parası isteniyor. Toplanan kapora sonradan iade edilmeden vatandaş mağdur edilebiliyor. Bu yüzden vatandaşlar görmedikleri yer için kapora göndermesinler. Herhangi bir ilan için kapora gönderilmesin. Bu işin içinde bir emlak işletmesi olduğu belirtilmişse yetki belgesi olan emlak işletmeleriyle görüşülerek konut kiralaması yapılmalı. Vatandaşların dolandırıcıların eline düşmemesi için bu kriterlere dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

"Arz talep dengesi kira fiyatlarını artırdı"

Kiralık ev fiyatlarında fahiş fiyat artışına ilişkinde konuşan Akdoğan, "2020 yılında konut kredi faizlerinde yapılan indirimler ile yapılan konut projeleri tüketildi. Pandeminin araya girmesiyle de yapılamayan yeni projeler nedeniyle talep karşılanmadı. Aynı zamanda kentsel dönüşümün yaygınlaşması, okulların açılacak olması nedeniyle de kiralık evlere talep arttı. Arz talep dengesi nedeniyle konut fiyatlarında fahiş fiyat artışı görüldü. Bu dönemde ev sahipleri evlerini en yüksek fiyatla kiraya vermek isteyebiliyor. Bu nedenle vatandaşın kredi notunu dahi öğrenerek konutunu kiralamak isteyebiliyor. Fakat evini yüksek fiyattan kiraya veren ev sahibi ilk aylarda olmasa bile sonraki aylarda ödemelerde sıkıntı yaşayabilir. Bu sebeple ev sahiplerinin kira fiyatlarını makul düzeyde tutmalarının daha faydalı olacağını söyleyebiliriz" diye konuştu.

"Kiracılar kiralarını banka yoluyla ödemeli"

Evlere yoğun talep olduğunda fırsatçılık yapan ev sahiplerinin ortaya çıktığına da değinen Akdoğan, "Konutlara yoğun talep olduğunda evlerini daha yüksek bedelden kiraya vermek isteyenler kiracılarını evden çıkartmak için bahaneler üretebiliyor. Fakat vatandaşın evden çıkarılabilmesi için hukuki dayanağının olması gerekiyor. Ödemede sıkıntı varsa ev sahibinin ödemede sıkıntı olduğuna dair yılda iki defa noter huzurunda ihtar göndermesi gerekiyor. Kiracının evden çıkarılabilmesi için konutu amacı dışında kullanması gerekiyor. Kiracılar ödemede sıkıntı oluşturduğu yönünde bir nedenle karşılaşmaması için kiralarını mutlaka banka yoluyla yapsınlar. Elden ödeme yapmasınlar. Böylece bir kayıt oluşur ve ödemesini yapan kiracı için aksi bir durum iddia edilemez" diye konuştu. - İSTANBUL

Konut kiralarken 'kapora' dolandırıcılığına dikkat
Konut kiralarken 'kapora' dolandırıcılığına dikkat
Konut kiralarken 'kapora' dolandırıcılığına dikkat

Hakan Akdoğan, Kredi, Emlak, konut, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konut kiralarken 'kapora' dolandırıcılığına dikkat - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı 14:03 Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı 13:57 Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı çağrısında bulundu: Asla zorlayıcılığa başvurmak istemiyoruz ancak imkanını değerlendirmek şarttır 13:25 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı çağrısında bulundu: Asla zorlayıcılığa başvurmak istemiyoruz ancak imkanını değerlendirmek şarttır
Ailesi İstanbul'da kalmak istedi, Caner Erkin Karagümrük ile anlaştı 13:19 Ailesi İstanbul'da kalmak istedi, Caner Erkin Karagümrük ile anlaştı Eşinin yerine sefere gitti, kazada yaşamını yitirdi 13:08 Eşinin yerine sefere gitti, kazada yaşamını yitirdi Dünyaca mobilya devi Ikea, 100 bin şoför arıyor 12:03 Dünyaca mobilya devi Ikea, 100 bin şoför arıyor
Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da 11:47 Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı 11:35 Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı

Son Dakika Haberleri
14:07 Bülent Korkmaz ve Emre Akbaba Alanyaspor'da
14:02 Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı
13:59 İstanbul'da metronun simgesi değişti, sosyal medya ikiye bölündü
13:56 Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı
13:32 Mesut Özil'in menajeri transfer iddiaları hakkında konuştu: Şüpheniz olmasın, 3 sene daha Fener'de
13:25 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı çağrısında bulundu: Asla zorlayıcılığa başvurmak istemiyoruz ancak imkanını değerlendirmek şarttır
13:21 Taliban, Kabil'deki üniversitede kız ve erkek öğrencilerin arasına perde çekti
13:19 Ailesi İstanbul'da kalmak istedi, Caner Erkin Karagümrük ile anlaştı
13:16 TOKİ indirim kampanyası 21 Eylül'de başlayacak! Yüzde 22 indirim yapılacak
13:08 Eşinin yerine sefere gitti, kazada yaşamını yitirdi
Bülent Korkmaz ve Emre Akbaba Alanyaspor'da Bülent Korkmaz ve Emre Akbaba Alanyaspor'da         
14:07
İstanbul'da metronun simgesi değişti, sosyal medya ikiye bölündü İstanbul'da metronun simgesi değişti, sosyal medya ikiye bölündü         
13:59
Mesut Özil'in menajeri transfer iddiaları hakkında konuştu: Şüpheniz olmasın, 3 sene daha Fener'de Mesut Özil'in menajeri transfer iddiaları hakkında konuştu: Şüpheniz olmasın, 3 sene daha Fener'de         
13:32
Taliban, Kabil'deki üniversitede kız ve erkek öğrencilerin arasına perde çekti Taliban, Kabil'deki üniversitede kız ve erkek öğrencilerin arasına perde çekti         
13:21
TOKİ indirim kampanyası 21 Eylül'de başlayacak! Yüzde 22 indirim yapılacak TOKİ indirim kampanyası 21 Eylül'de başlayacak! Yüzde 22 indirim yapılacak         
13:16
Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini babaya veren hakime tehditler savurdu: Seni koltuğundan indireceğim Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini babaya veren hakime tehditler savurdu: Seni koltuğundan indireceğim         
12:15
Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim         
11:53
50 liraya satılan halı izdihamı yarattı! Dakikalar içinde 750 adet ürün satıldı 50 liraya satılan halı izdihamı yarattı! Dakikalar içinde 750 adet ürün satıldı         
11:41
Cenk Tosun, 18 milyon TL'ye aldığı evin dekorasyonuna 15 milyon TL harcadı Cenk Tosun, 18 milyon TL'ye aldığı evin dekorasyonuna 15 milyon TL harcadı         
11:17
Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük         
11:09
Şanlıurfa'da 20 milyon lira değerinde 275 kilogram eroin ele geçirildi Şanlıurfa'da 20 milyon lira değerinde 275 kilogram eroin ele geçirildi         
11:02
Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı         
10:42
Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu         
10:40
Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı         
10:34
Kazayı görünce ambulans çağırdı, olay yerine yaklaşınca kendi karısı olduğunu gördü Kazayı görünce ambulans çağırdı, olay yerine yaklaşınca kendi karısı olduğunu gördü         
10:16
Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler         
09:38
Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2021 14:13:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konut kiralarken 'kapora' dolandırıcılığına dikkat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement