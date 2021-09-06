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Konut kiralarken 'kapora' dolandırıcılığına dikkat - Son Dakika

Konut kiralarken 'kapora' dolandırıcılığına dikkat

06.09.2021 20:27

Konut kiralarken 'kapora' dolandırıcılığına dikkat Kiracılara önemli uyarılar "Kira bedellerini banka yoluyla ödemeliler" Konut kiralarında yaşanan fahiş fiyat artışlarıyla birlikte kiralık konut ilanı bulunan sitelerde sahte ilanlarla kapora dolandırıcılığı ortaya çıktı.

Konut kiralarken 'kapora' dolandırıcılığına dikkat

Kiracılara önemli uyarılar

"Kira bedellerini banka yoluyla ödemeliler"

İSTANBUL - Konut kiralarında yaşanan fahiş fiyat artışlarıyla birlikte kiralık konut ilanı bulunan sitelerde sahte ilanlarla kapora dolandırıcılığı ortaya çıktı. Uzmanlar kiralık ev arayan vatandaşları sahte ilanları görerek kapora göndermemesi konusunda uyarıyor.

Konut kiralarında yaşanan fahiş fiyat artışıyla birlikte 'kapora dolandırıcılığı' yapan fırsatçılar ortaya çıktı. Kiralık konut için konut kiralama sitelerine giren vatandaş sahte ilanlara inanıp karşı taraf ile görüşüyor. Dolandırıcılar, vatandaştan sahte ilanını koyduğu konut için çok yoğun talep olduğu söyleyerek kaparo gönderilmesini talep ediyor. Birçok kişiden bu yöntemle para toplayan dolandırıcılar sahte ilanı kaldırıp ortadan kaybolabiliyor. Uzmanlar bu tür yöntemlerle vatandaşın mağdur olmaması için uyarılarda bulunuyor.

Son dönemde bu tür şikayetlerde bulunan vatandaşların olduğunu söyleyen Emlak Uzmanı Hakan Akdoğan, "Dolandırıcılar sahte ilan oluşturuyor. Sahte konut ilanının fiyatlarını da daha düşük tutuyorlar. Vatandaş aradığında ise eve yoğun talep olduğunu söylüyor ve kaparo parası isteniyor. Toplanan kapora sonradan iade edilmeden vatandaş mağdur edilebiliyor. Bu yüzden vatandaşlar görmedikleri yer için kapora göndermesinler. Herhangi bir ilan için kapora gönderilmesin. Bu işin içinde bir emlak işletmesi olduğu belirtilmişse yetki belgesi olan emlak işletmeleriyle görüşülerek konut kiralaması yapılmalı. Vatandaşların dolandırıcıların eline düşmemesi için bu kriterlere dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

"Arz talep dengesi kira fiyatlarını artırdı"

Kiralık ev fiyatlarında fahiş fiyat artışına ilişkinde konuşan Akdoğan, "2020 yılında konut kredi faizlerinde yapılan indirimler ile yapılan konut projeleri tüketildi. Pandeminin araya girmesiyle de yapılamayan yeni projeler nedeniyle talep karşılanmadı. Aynı zamanda kentsel dönüşümün yaygınlaşması, okulların açılacak olması nedeniyle de kiralık evlere talep arttı. Arz talep dengesi nedeniyle konut fiyatlarında fahiş fiyat artışı görüldü. Bu dönemde ev sahipleri evlerini en yüksek fiyatla kiraya vermek isteyebiliyor. Bu nedenle vatandaşın kredi notunu dahi öğrenerek konutunu kiralamak isteyebiliyor. Fakat evini yüksek fiyattan kiraya veren ev sahibi ilk aylarda olmasa bile sonraki aylarda ödemelerde sıkıntı yaşayabilir. Bu sebeple ev sahiplerinin kira fiyatlarını makul düzeyde tutmalarının daha faydalı olacağını söyleyebiliriz" diye konuştu.

"Kiracılar kiralarını banka yoluyla ödemeli"

Evlere yoğun talep olduğunda fırsatçılık yapan ev sahiplerinin ortaya çıktığına da değinen Akdoğan, "Konutlara yoğun talep olduğunda evlerini daha yüksek bedelden kiraya vermek isteyenler kiracılarını evden çıkartmak için bahaneler üretebiliyor. Fakat vatandaşın evden çıkarılabilmesi için hukuki dayanağının olması gerekiyor. Ödemede sıkıntı varsa ev sahibinin ödemede sıkıntı olduğuna dair yılda iki defa noter huzurunda ihtar göndermesi gerekiyor. Kiracının evden çıkarılabilmesi için konutu amacı dışında kullanması gerekiyor. Kiracılar ödemede sıkıntı oluşturduğu yönünde bir nedenle karşılaşmaması için kiralarını mutlaka banka yoluyla yapsınlar. Elden ödeme yapmasınlar. Böylece bir kayıt oluşur ve ödemesini yapan kiracı için aksi bir durum iddia edilemez" diye konuştu.

(MRT-ACÖ-E)

Konut kiralarken 'kapora' dolandırıcılığına dikkat
Konut kiralarken 'kapora' dolandırıcılığına dikkat
Konut kiralarken 'kapora' dolandırıcılığına dikkat
Konut kiralarken 'kapora' dolandırıcılığına dikkat

Kredi, Emlak, Banka, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konut kiralarken 'kapora' dolandırıcılığına dikkat - Son Dakika Ekonomi


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