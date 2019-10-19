Son Dakika Haberleri: Konut kredi stoku 190 milyar liraya yaklaştı
Son Dakika Ekonomi Konut kredi stoku 190 milyar liraya yaklaştı

Konut kredi stoku 190 milyar liraya yaklaştı

2 saat önce

Konut kredi faizlerinde başlayan düşüş, ağustos ve eylül aylarında konut kredi hacminde ve konut satışlarında artışı beraberinde getirdi.

Konut kredi stoku 190 milyar liraya yaklaştı, System.String[]

Konut kredi faizlerinde başlayan düşüş, ağustos ve eylül aylarında konut kredi hacminde ve konut satışlarında artışı beraberinde getirdi. Konut kredi stoku son iki ayda yüzde 6,3 artışla 189 milyar TL'ye ulaştı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:06 
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