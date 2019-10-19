Konut kredi stoku 190 milyar liraya yaklaştı
2 saat önce
Konut kredi faizlerinde başlayan düşüş, ağustos ve eylül aylarında konut kredi hacminde ve konut satışlarında artışı beraberinde getirdi.
Konut kredi faizlerinde başlayan düşüş, ağustos ve eylül aylarında konut kredi hacminde ve konut satışlarında artışı beraberinde getirdi. Konut kredi stoku son iki ayda yüzde 6,3 artışla 189 milyar TL'ye ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:06
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