Konut kredilerinde yeni dönem! İkinci kez ev alacaklara kısıtlama geldi - Son Dakika

Konut kredilerinde yeni dönem! İkinci kez ev alacaklara kısıtlama geldi

Son Güncelleme: 26.08.2023 13:19

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun aldığı kararla konut kredilerinde yeni dönem resmen başladı. Bundan böyle ikinci evini alacaklar yüzde 75 daha az kredi kullanacak. Böylece 5 milyonluk ev için 1 milyon 125 bin liraya kadar kredi verilebilecek. Söz konusu kısıtlama ilk kez ev alacakları kapsamıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BBDK) konut kredilerine ilişkin yeni bir karar aldı. Yeni düzenlemeyle konut kredilerinde verilecek tutar, kişinin kaçıncı evini aldığına göre değişecek. Tüketiciler, ikinci ev alımında eskiye göre yüzde 75 daha az kredi kullanabilecek.

DEĞER ORANI YÜZDE 75 DARALTILACAK

BDDK'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik koordineli makro ihtiyati tedbirler kapsamında, ikinci ve sonrası konut alımında tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde konut kredisi değer oranı yüzde 75 daraltılacak.

5 MİLYONLUK EVE 1 MİLYON 125 BİN LİRALIK KREDİ

Karara göre, 5 milyon TL değerindeki bir evi, ikinci tapulu evi olarak alacak olanlara evin değerinin yüzde 22,5'i kadar kredi kullandırılabilecek. Yani 5 milyonluk ev için 1 milyon 125 bin liraya kadar kredi verilebilecek.

İLK KONUTUNU ALANLARDA DEĞİŞİKLİK YOK

Söz konusu kişilere konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak ikamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan kredilere sermaye yeterliliği hesaplamasında da (standart yaklaşım kullanılarak hesaplanan) yüzde 35 risk ağırlığı yerine yüzde 150 risk ağırlığı uygulanacak. İlk konut alımlarında ise kredi değer oranlarında bir değişiklik olmayacak.

Emlak, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Emlak Konut kredilerinde yeni dönem! İkinci kez ev alacaklara kısıtlama geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konut kredilerinde yeni dönem! İkinci kez ev alacaklara kısıtlama geldi - Son Dakika
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