"Konut kredilerindeki faiz oranının düşmesi sektörümüzü ciddi oranda hareketlendirecek" - Son Dakika

"Konut kredilerindeki faiz oranının düşmesi sektörümüzü ciddi oranda hareketlendirecek"

Konut kredisindeki faiz oranlarının düşmesini değerlendiren Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, şuanda konut alacakların her açıdan karlı olacağını söyleyerek, "Konut kredilerindeki faiz oranının düşmesi sektörümüzü ciddi oranda hareketlendirecek" dedi.

Konut kredisindeki faiz oranlarının düşmesini değerlendiren Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, şuanda konut alacakların her açıdan karlı olacağını söyleyerek, "Konut kredilerindeki faiz oranının düşmesi sektörümüzü ciddi oranda hareketlendirecek" dedi.


3 kamu bankasının sıfır konutlarda faiz oranını 0.64'e, ikinci el konutlarda ise 0.74'e indirmesi, inşaat sektörü temsilcileri tarafından sevinçle karşılandı. Kayseri'nin önde gelen inşaat firmalarından olan Sedat Kılınç İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, faiz indirimini İHA'ya değerlendirdi. Faiz indiriminin inşaat sektörünü ciddi anlamda hareketlendireceğini dile getiren Kılınç, "Ekonomi Bakanımızın son açıklamasından sonra 3 Devlet bankamız kredi faizlerini ciddi anlamda düşürdü. Böyle bir beklentimiz vardı ama beklediğimizden daha erken gerçekleşti. Sıfır konutlarda 0.64, ikinci el konutlarda ise 0.74 ve 1 yıl ödemesiz dönemde geldi konut kredisinde. Bu da ciddi bir avantajdır. Sektörü de ciddi anlamda hareketlendireceğini düşünüyoruz. Tahminimizce 2-3 ay içerisinde konut stoku kalmayacak. İnşaat sektörü önemli bir sektördür. Bu faiz oranları ile birlikte tüketici satın almaya geçecek ve sektörü de hareketlendirecek, yatırımlar başlayacak. Yeni yatırımların başlaması ile birlikte de lokomotif bir sektör olan inşaat sektörü 300'den fazla sektörü hareketlendirecek. Bu hem ülkemiz için önemli hem de sektör için ciddi bir gelişme oldu. İnşallah bu faiz düşüşleri de bu şekilde devam eder. Avrupa'daki seviyelerde ulaşırız. Avrupa'da yıllık 1 seviyesinde konut kredisi finansmanı var, çünkü sektör çok önemli bir sektör. İstihdam açısından çok önem kazanıyor. Günümüzde de pandemi süreci var. Kovid-19 salgınından sonra bütün dünyada dengeler değişti. Ülkemizin tekrar büyümeye geçmesi ve büyüyebilmesi içinde inşaat sektörü önemli bir sektördür. Sektör büyüdüğünde ülke ekonomisi de doğal olarak büyüyor. Bizim sektörümüzde birçok imalatımız yerli üründür. Bizlerde şirket olarak buna dikkat ediyoruz. Kullandığımız ürünlerde yerli ürün kullanıyoruz. Yaptığımız imalatlar direk olarak ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Elimizdeki stokların bitmesi ile yeni arayışlar olacaktır. Bütün sektör temsilcileri bu yönde hareket edecek. Konut ihtiyacı olan insanlarda şuanda satın almaya geçtiler. Satın alma yönündeki bugün alınacak bir konutta ciddi katkı sağlayacak. Bugün konut alanlar her açıdan daha karlı olacaktır" ifadelerini kullandı.


"Şuanda konut almanın tam zamanı" diyen Sedat Kılınç, "Pandemi sürecinde bazı kısıtlamaların kalkması da bizim açımızdan önemli bir gelişmedir. Bu süreçte işler yüzde 50'ye yakın düşmüştü hem sahada çalışma anlamında hem de satışlar anlamında. Pandemi sürecindeki bazı kısıtlamaların kalkması ile birlikte sektör hareketlenecek. Yurtdışında gurbetçimiz çok fazla. Onlarda yaz döneminde Türkiye'ye geliyorlardı. Hem satın alma gerçekleştirip hem de yatırım yapıyorlardı. Şehrimizin ekonomisine büyük katkı sağlıyorlardı. Onlarda artık uçuşların açılması ile birlikte yakın zamanda gelecekler. Onlarında hem şehrimiz ekonomisine hem de ülkemiz ekonomisine çok ciddi katkıları olacak. Onlara da teşekkür ediyoruz. Bu sürecinde inşallah biran önce de neticeye varmasını temenni ediyorum. 0.64 konut faizi anlamında Türkiye tarihinin en uygun faizi şuanda. Çok önemli bir gelişme. Devletimiz sektörü desteklemek için yapıyor. Tüketicinin konut alabilmesine olanak sağlıyor. 1 yıl ödemesiz bir sürenin olması, 15 yıla kadar vadenin olması, böyle düşük bir oranın olması tüketici için çok önemli. Konut almanın tam zamanı. Şehrimizde alınan konut 10 yılda 3'e katlıyor. 200 bin TL'ye konut alındığında 10 yıl sonra 600 bin TL. Devlet bankalarının sağladığı bu finansman ile aslında karlı da bir yatırım yapılmış oluyor. O yüzden şuan konut almanın tam zamanı ve en iyi zamanı" diye konuştu. - KAYSERİ

Sedat Kılınç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 01:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Konut kredilerindeki faiz oranının düşmesi sektörümüzü ciddi oranda hareketlendirecek' - Son Dakika Ekonomi

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