Konut kredilerinin hacmi yüzde 34 arttı

1 yılı aşkın süredir tüm dünyanın mücadele ettiği pandemiden olumsuz etkilenen bazı sektörler, toparlanmaya doğru adım adım ilerlerken, ilk sırada emlak sektörü geldiği kaydedildi. Uzmanlar, yaşanan ivmelenmede konut kredilerinin payına dikkat çekerken, gözler kredi rakamlarına çevrildi. 2021'in ilk 2 ayında toplam kullanılan kredi tutarı 552 milyon TL'ye ulaşırken, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35'lik bir büyüme yaşandığı belirtildi.

Yılın ilk çeyreğindeki konut satışları önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 azaldığı ancak Mart 2020-2021 verileri karşılaştırıldığında konut satışlarının yüzde 2,4 artarak 111 bin 24'e ulaştığı görüldü. Kredi karşılaştırma platformu Hesapkurdu.com'un derlediği BDDK verilerine göre, kullanılan konut kredisi tutarı 2021'in ilk iki ayında önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35 arttı. Bu oran ihtiyaç kredilerine yüzde 41, taşıt kredilerine ise yüzde 74 olarak yansıdı.

KREDİ BAŞVURULARINDA İSE EN ÇOK ARTIŞ YÜZDE 19 İLE İHTİYAÇ KREDİLERİNDE

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Hesapkurdu.com Genel Müdürü Ömer Paksoy, tüketici kredilerindeki talep artışının, internette kredilerle ilgili bilgi arayan ve kredi başvurusu yapan müşteri sayılarıyla paralellik gösterdiğini belirterek, "Hesapkurdu.com olarak platformumuzdan elde ettiğimiz verilere göre, 2020'nin son ve 2021'in ilk çeyreğindeki bireysel kredi başvurularını karşılaştırdığımızda, konut kredisinde yüzde 2'lik artış gördük. Taşıt kredileri yüzde 7 artarken, ihtiyaç kredileri yüzde 19 ile başvuruları en çok artan tüketici kredisi grubu olarak kayıtlarımıza geçti" dedi.

"İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURULARINDAKİ ARTIŞ, KALICI BİR NORMALLEŞMEYE KADAR SÜREBİLİR"

Borçlanmaya dair seyrin bir süre daha devam edeceğini öngördüklerini de söyleyen Ömer Paksoy, "Pandeminin beraberinde getirdiği ekonomik zorluklar ve belirsizlikler, vatandaşı bazı temel ihtiyaçları için borçlanmaya itiyor. Son dönemde yeniden sıkılaştırılan tedbirlerin de etkisiyle nakit ihtiyacına yönelik ihtiyaç kredisi talebinin yoğunlaşacağını bekleyebiliriz. Kredi talebindeki artışın ekonomik dalgalanmaların durulduğu kalıcı bir normalleşmeye kadar süreceğini öngörüyoruz" diye konuştu.