Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz indirimi kararının ardından konut kredisi faizinin yüzde 1.0'in altına düşmesinin gayrimenkul sektörünü harekete geçirdiğini vurguladı.

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 325 bazpuan indirimle, yüzde 19.75'ten yüzde 16.50'ye düşürdü. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 5.74 - 5.75 lira aralığında olan dolar, karar sonrası 5.68 lira düzeyine kadar geriledi.

Söz konusu faiz kararı sonrası yaptığı açıklamada Yetgin, şunları söyledi:

"25 Temmuz'da Merkez Bankası'ndan faiz indirimi kararının ardından ilk adımı Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank attı ve konut kredisi faizini yüzde 0.99'a çekti. Kamu bankalarını izleyen bazı özel bankaların da konut kredisi faizlerinde indirime gitmesinin sektöre katkısı son derece olumlu oldu. Konut satışlarını olumlu etkileyecek faiz indiriminin sektörün geneline yayılması ve bu indirimlerin özel bankalarda da devam etmesini bekliyoruz.

"Gayrimenkul sektörü mevcut gayrimenkullerden yararlanmak isteyenler için cazip fırsatlar sunmaktadır. Maliyet artışına karşı fiyatlar artmadığı gibi yeni inşaat ruhsatları da azaldı. Aslında içinde bulunduğumuz süreçte konuta talep azalmadı, vatandaşlar uygun alım koşullarını bekledi. Ancak şimdi yatırıma dönme süreci başladı. Bu süreç faiz oranlarının inmesiyle ivme kazanacak. Özellikle beklemede olan kesimlerin harekete geçmesiyle konut kredisi kullanımı yeniden yükselişe geçecektir. Dolayısıyla konut kredisi faizinin yüzde 1.0'in altına düşmesi sektöre canlılık kazandıracak, 2019 yılının son çeyreğinde konut satışları daha da artacaktır." (Fotoğraflı)