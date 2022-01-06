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Konut kredisi verme vaadiyle dolandırıcılık iddiası - Son Dakika

Konut kredisi verme vaadiyle dolandırıcılık iddiası

06.01.2022 11:15
Konut kredisi verme vaadiyle dolandırıcılık iddiası

BAKIRKÖY'de şeker hastası ve tekerlekli sandalyeye bağlı olan Hınkaper Marik (56) emeklilere konut kredisi verildiğine dair bir siteye girdi.

BAKIRKÖY'de şeker hastası ve tekerlekli sandalyeye bağlı olan Hınkaper Marik (56) emeklilere konut kredisi verildiğine dair bir siteye girdi. Dolandırıcıların ağına takılan Hınkaper Marik iddasına göre hesabına 10 bin lira yatmasını beklerken üzerine alınan 3 tane telefon yüzünden 49 bin lira icra geldiğini öğrendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gelen Hınkaper Marik suç duyurusunda bulundu.

Şeker hastası ve tekerlekli sandalyeye bağlı olan Hınkaper Marik (56) emeklilere konut kredisi verildiğine dair bir siteye girdi. Hınkaper Marik, hesabına 1 saat içinde 10 bin lira yatmasını beklerken 49 bin liralık icra kağıdı geldi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek suç duyurusunda bulunan Hınkaper Marik ifadesinde: "2 ay önce internetten emeklilere konut kredisi verildiğine ilişkin bir site görerek bu siteye bilgilerimi girdim. Daha sonra beni Ömer isimli bir kişi aradı. Beni Çağlayan'da bulunan bir iş merkezine davet etti. Bu iş merkezine gittim orada kahvaltı verdiler. İçerde benim gibi 4-5 kişi daha vardı. Benden bir kağıda imza atmamı istediler. Daha sonra beni Çağlayan adliyesinde icra dairesine götürdüler. Bir bey beni gördü ve tamam dedi. Bana 1 saat içinde hesabına 10 bin lira yatacağını söylediler. Bu para yatmadı. Daha sonra İstanbul Anadolu 17. İcra dairesinden 38 bin 100 liralık borcum olduğuna dair kağıt geldi. Bu kağıt gelince şahısları aradım ve bana bu kağıdı dikkate almamamı söylediler. Ben de itirazda bulunmadım. Şimdi öğrendiğime göre 49 bin lira borcum olmuş. Bana 3 tane telefon satmış göstermişler. Ben telefon görmedim. Beni bu şekilde dolandırdılar" ifadelerini kullandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gelen Hınkaper Marik suç duyurusunda bulundu.

"KİMSE SİZE KARŞILIKSIZ PARA VERMEZ, İNANMAYIN"

İfade sonrasında Bakırköy Adliyesi önünde açıklama yapan Hınkaper Marik'in kuzeni Çiğden İrinesi, "Şimdi kuzenimin bütün maaşlarına el konuldu. 2 aydır ekmek alacak parası yok. Teyzemle birlikte oturuyorlar. Teyzem de alzaymır hastası. Onun maaşı ile geçiniyorlar. Şu durumda maaşlarına haciz konulduğu için hiçbir şey alamıyorlar. Bu insanlar fondan size 10 bin lira para vereceğiz demişler ona inanmış. Meğer o imzaladıkları kağıtlarda 3 tane telefon satışı yapmışlar. Daha sonra faturayı ödemediler diye icraya vermişler. 38 bin lira 3 tane telefonun ücreti. Haciz ile birlikte 49 bin lira oldu. Şu an bütün her şeye el koyma yetkileri var. İmza attığı boş kağıdın üstünü doldurmuşlar. Şu an bir kuruş para alamıyor. Kuzenim zaten engelli şu an çok mağdur durumdayız. Devletimiz lütfen bize yardım etsin. Lütfen kimse kanmasın. Kimse size karşılıksız para vermez, inanmayın. Ben kuzenime verme dedim 'iyi insanlar da var' dedi bana. Gitti verdi parasını şimdi biz çok zor durumdayız" dedi.

Çok zor durumda olduğunu belirten Hınkaper Marik, "Kendi kafalarına göre doldurmuşlar. Bütün maaşlarıma el konuldu. Çok zor durumdayız lütfen bulsunlar. Ben yürüyemiyorum. Annem alzaymır hastası böyle sürünüp gidiyoruz. İşkence çekiyoruz" diye konuştu.


Konut kredisi verme vaadiyle dolandırıcılık iddiası
Konut kredisi verme vaadiyle dolandırıcılık iddiası
Konut kredisi verme vaadiyle dolandırıcılık iddiası
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Konut Kredisi, Cumhuriyet, Çağlayan, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konut kredisi verme vaadiyle dolandırıcılık iddiası - Son Dakika


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