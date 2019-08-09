Son Dakika Haberleri: Konut kredisine 34 bin başvuru
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Konut kredisine 34 bin başvuru

1 saat önce

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz indiriminin ardından Cuma günü itibarıyla 3 kamu bankasına 34 bin başvuru ile 5,9 milyar TL'lik talep geldiğini duyurdu.

Konut kredisine 34 bin başvuru, System.String[]
TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz indiriminin ardından Cuma günü itibarıyla 3 kamu bankasına 34 bin başvuru ile 5,9 milyar TL'lik talep geldiğini duyurdu.
Kamu bankaları, 425 baz puanlık faiz indiriminin ardından geçen hafta konut kredisi faizlerini düşürmüştü. Merkez Bankası, 3 bankanın Cuma günü 12.30 itibarıyla 34 bin kişi üzerinden 5,9 milyar TL'lik başvuru aldığını duyurdu.


Merkez Bankası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:40 Kaynak: DHA
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