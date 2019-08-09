Son Dakika Haberleri: Konut kredisine başvuranların sayısı 34 bini geçti
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Konut kredisine başvuranların sayısı 34 bini geçti

18 dakika önce

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın konut kredisi faizlerindeki indirimleri sonrası kredi başvurusunda bulunan kişi sayısı 34 bini geçti.

Konut kredisine başvuranların sayısı 34 bini geçti, System.String[]
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın konut kredisi faizlerindeki indirimleri sonrası kredi başvurusunda bulunan kişi sayısı 34 bini geçti. 7 iş gününde toplanan rekor seviyedeki konut kredisi başvurularının toplam tutarı 5,9 milyar liraya ulaştı.
Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:55 
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