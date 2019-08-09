Konut kredisine başvuranların sayısı 34 bini geçti
18 dakika önce
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın konut kredisi faizlerindeki indirimleri sonrası kredi başvurusunda bulunan kişi sayısı 34 bini geçti.
Ziraat Bankası
, Halkbank ve Vakıfbank'ın konut kredisi faizlerindeki indirimleri sonrası kredi başvurusunda bulunan kişi sayısı 34 bini geçti. 7 iş gününde toplanan rekor seviyedeki konut kredisi başvurularının toplam tutarı 5,9 milyar liraya ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:55
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