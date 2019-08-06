Konut kredisine yoğun ilgi
3 dakika önce
Konut kredisinde faizin yüzde 1'in altına düşürülmesinin ardından ilk iki günde 13 binden fazla müşteri 2,1 milyar liranın üzerinde kredi başvurusu yaptı.
Konut kredisinde faizin yüzde 1'in altına düşürülmesinin ardından ilk iki günde 13 binden fazla müşteri 2,1 milyar liranın üzerinde kredi başvurusu yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 11:49
Üç kamu bankasından firmalara kredi desteği Bakan Albayrak, İVME Finansman Paketi'ni değerlendirdi Vakıf Katılım, konut finansmanında kar oranını indirdi Dolar/TL, 5,54 seviyesinden işlem görüyor