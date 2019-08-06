Konut kredisine yoğun ilgi

Konut kredisinde faizin yüzde 1'in altına düşürülmesinin ardından ilk iki günde 13 binden fazla müşteri 2,1 milyar liranın üzerinde kredi başvurusu yaptı.

Konut kredisinde faizin yüzde 1'in altına düşürülmesinin ardından ilk iki günde 13 binden fazla müşteri 2,1 milyar liranın üzerinde kredi başvurusu yaptı.

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