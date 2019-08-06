Son Dakika Haberleri: Konut kredisine yoğun ilgi
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Konut kredisine yoğun ilgi

3 dakika önce

Konut kredisinde faizin yüzde 1'in altına düşürülmesinin ardından ilk iki günde 13 binden fazla müşteri 2,1 milyar liranın üzerinde kredi başvurusu yaptı.

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Konut kredisinde faizin yüzde 1'in altına düşürülmesinin ardından ilk iki günde 13 binden fazla müşteri 2,1 milyar liranın üzerinde kredi başvurusu yaptı.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 11:49 
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