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Konut kurasında ismi çıkan depremzedeler, duygu dolu anlar yaşadı - Son Dakika

Konut kurasında ismi çıkan depremzedeler, duygu dolu anlar yaşadı

11.06.2021 17:02
Konut kurasında ismi çıkan depremzedeler, duygu dolu anlar yaşadı, System.String[]

Malatya'da yapımı tamamlanan 678 deprem konutunun kura çekimi gerçekleştirdi.

Malatya'da yapımı tamamlanan 678 deprem konutunun kura çekimi gerçekleştirdi. Kuradan ismi çıkan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin yaraları Malatya'da sarılmaya devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Battalgazi ilçesi Gelincik Tepesi'nde depremzede aileler için yapılan 678 deprem konutunun kurası bu gün Battalgazi Belediyesi bahçesinde gerçekleştirilen törenle çekildi.

Kura çekim törenine Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, il protokolü ve hak sahibi vatandaşlar katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tören, protokol konuşmalarıyla devam etti.

Törende konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş, "24 Ocak 2020 tarihinde büyük bir afet yaşadık. Bu afette Malatya ve Elazığ'da yaşayan vatandaşlarımız büyük korku yaşadılar. O gecenin hengamesini, telaşını hala unutamıyorlar. Sürecin ilk başından itibaren büyük bir devlet olmanın nurunu ve onurunu da açıkça belirtmek isterim. Gerçekten devletimiz çok büyük. Felaketin ilk anından itibaren başta sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla birlikte bütün bakanlarımız görev alanlarıyla ilgili olarak ve Malatya'da görev yapan tüm arkadaşlarımız harekete geçtik. Sürecin başından itibaren bu güne geldiğimizde de gerçekten Malatya insanı için yapmış olduğumuz bu çalışmaların semerisini görmek bizleri çok mutlu ediyor. Devletimiz sürecin başından itibaren TOKİ vasıtasıyla vatandaşlarımızın konutlarının inşa edilmesi için her türlü seferberliği ilan etti. Sürecin başından bu güne kadar Malatya'mızda yapılan çalışmaları talimatlarıyla yönlendiren başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, AFAD yetkililerimiz, TOKİ yetkililerimiz hep birlikte çalışarak bu günlere geldik. Bu gün itibariyle 2 bin 357 binayı yıktık. Bu 2 bin 357 binada bağımsız bazında 4 bin 347'ye tekabül ediyor. Yıkım çalışmaları süratle devam ediyor. Yıkım çalışmalarını yaparken vatandaşlarımızın da mağduriyetine sebep olmamamız lazım" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de çalışmalarda emeği geçen yetkililere teşekkürlerini dile getirerek, "Her zaman olduğu gibi milletinin yanında olan milletin cumhuru sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm bakanlarımıza, milletvekillerimize, büyükşehir belediye başkanımıza emeği geçen herkese şükranlarımı ifade ediyorum. Hepinizden Rabbim razı olsun. Çok güzel bir yerde yeni bir merkezin inşasına hepiniz destek verdiniz" şeklinde konuştu.

Kurada ismi çıkanlar duygu dolu anlar yaşadı

Protokol konuşmalarının ardından kura çekim töreni gerçekleştirildi. Kura çekimini hak sahibi vatandaşlar heyecan içerisinde takip ettiler. Kura çekim töreninde ilk kurayı Malatya Valisi Aydın Baruş çekti. Malatya Milletvekili Bülent Tüfekçi'nin çektiği kura sonrası ev sahibi olan Fatma Bilik, duygu dolu anlar yaşadı. Sahneye çocuğuyla çıkan Bilik, mutluluk gözyaşları döktü.

Kura çekimi sonrası ev sahibi olan vatandaşlar mutlu olduklarını dile getirdiler. - MALATYA

Konut kurasında ismi çıkan depremzedeler, duygu dolu anlar yaşadı
Konut kurasında ismi çıkan depremzedeler, duygu dolu anlar yaşadı
Konut kurasında ismi çıkan depremzedeler, duygu dolu anlar yaşadı
Konut kurasında ismi çıkan depremzedeler, duygu dolu anlar yaşadı
Konut kurasında ismi çıkan depremzedeler, duygu dolu anlar yaşadı
Konut kurasında ismi çıkan depremzedeler, duygu dolu anlar yaşadı
Konut kurasında ismi çıkan depremzedeler, duygu dolu anlar yaşadı
Konut kurasında ismi çıkan depremzedeler, duygu dolu anlar yaşadı

Malatya, Elazığ, Aydın, Toki, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Konut kurasında ismi çıkan depremzedeler, duygu dolu anlar yaşadı - Son Dakika


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