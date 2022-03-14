Konut mağduru emekli, müteahhitten kazandığı tazminatı bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Konut mağduru emekli, müteahhitten kazandığı tazminatı bekliyor

14.03.2022 12:47
Konut mağduru emekli, müteahhitten kazandığı tazminatı bekliyor

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan emekli Ufuk Haşimoğlu, 10 yıl önce temelden aldığı evin sözleşmeye uygun olmadığı gerekçesiyle müteahhide açtığı davayı kazanmasına rağmen parasını geri alamadı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan emekli Ufuk Haşimoğlu, 10 yıl önce temelden aldığı evin sözleşmeye uygun olmadığı gerekçesiyle müteahhide açtığı davayı kazanmasına rağmen parasını geri alamadı.

Yalova'da 2012 yılında başlayan bir inşaat projesinden 65 bin liraya 95 metrekare ev alan Haşimoğlu (59), inşaatın tamamlanmasının ardından kendisine gösterilen dairenin 63 metrekare çıkması üzerine evi teslim almadı.

Parasını da geri alamayan Haşimoğlu, müteahhide dava açtı. Yalova 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen ve 2014'te sonuçlanan dava sonucu müteahhidin 94 bin 500 lira tazminat ödemesine karar verildi.

Tahsilat işlemleri kapsamında avukat aracılığıyla müteahhide ait bir arsa satıldı. Arsanın satışından gelen para müteahhidin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borcu nedeniyle bloke edildi.

Ufuk Haşimoğlu, yaptığı açıklamada, ev sahibi olabilmek için birikimlerini verdiği müteahhit tarafından mağdur edildiğini söyledi.

Müteahhide açtığı davanın 2014 yılında sonuçlandığını belirten Haşimoğlu, "Şu anda yasal faiziyle birlikte 179 bin 841 lira tazminat almaya hak kazanmama rağmen, alacağım para müteahhidin devlete olan borcu nedeniyle icra dairesinde duruyor." diye konuştu.

Haşimoğlu, mağduriyetinin giderilmesi için yıllardır hukuk mücadelesi verdiğini, bu süreçte avukat ve diğer masrafları karşılamak için 18 bin lira harcadığını dile getirerek, kirada oturduğunu ve zor durumda olduğunu ifade etti.

YORUMLAR
500
Cinayetle biten kavganın şüphelisi adliyeye sevk edildi Cinayetle biten kavganın şüphelisi adliyeye sevk edildi Bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgada gözaltına alınan şüpheli adliyede Bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgada gözaltına alınan şüpheli adliyede

Karamürsel, Kocaeli, Emekli, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konut mağduru emekli, müteahhitten kazandığı tazminatı bekliyor - Son Dakika


Son Dakika
12:43 Rusya'nın devam eden saldırıları sonrası, teknoloji lideri Asus'tan kritik karar! Faaliyetlilerine son verebilirler
12:40 Saran Group, Türkiye Süper Lig'i yayın ihalesi hakkında açıklama yaptı: Gerekli sözleşmeler imzalandı
12:29 7. kattan düşerek hayatını kaybetmişti! Ebru Cizdam'ın ölmeden önceki son anları ortaya çıktı
12:28 Seçim kanunu teklifinin açıklandığı kritik toplantıya gazetecilerin isteği damga vurdu: Tokalaşın
12:19 Aylar önce gözlerini kaçırmıştı! Bülent Serttaş, oryantal Didem'den gözlerini alamadı
12:16 İşgalin sonuçları hissedilmeye başlandı! Rusya, yaptırımlar sebebiyle 300 milyar dolarlık rezervini kullanamıyor
11:59 AK Parti ve MHP'den şaşırtan kanun teklifi! Erken seçim tartışmaları ortadan kalktı
11:55 Gazetecilere iki kelime gösterdi, tutuklanacak mıyım diye düşünürken tutuklandı!
11:55 Ünlü işletmede kadınların önünde şortunu indirip kendini tatmin etti, müşteriler dona kaldı
11:45 Nadide Sultan ve oğlundan kar keyfi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 12:57:39. #1.12#
SON DAKİKA: Konut mağduru emekli, müteahhitten kazandığı tazminatı bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement