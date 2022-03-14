Konut mağduru emekli, müteahhitten kazandığı tazminatı bekliyor - Son Dakika

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan emekli Ufuk Haşimoğlu, 10 yıl önce temelden aldığı evin sözleşmeye uygun olmadığı gerekçesiyle müteahhide açtığı davayı kazanmasına rağmen parasını geri alamadı.

Yalova'da 2012 yılında başlayan bir inşaat projesinden 65 bin liraya 95 metrekare ev alan Haşimoğlu (59), inşaatın tamamlanmasının ardından kendisine gösterilen dairenin 63 metrekare çıkması üzerine evi teslim almadı.

Parasını da geri alamayan Haşimoğlu, müteahhide dava açtı. Yalova 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen ve 2014'te sonuçlanan dava sonucu müteahhidin 94 bin 500 lira tazminat ödemesine karar verildi.

Tahsilat işlemleri kapsamında avukat aracılığıyla müteahhide ait bir arsa satıldı. Arsanın satışından gelen para müteahhidin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borcu nedeniyle bloke edildi.

Ufuk Haşimoğlu, yaptığı açıklamada, ev sahibi olabilmek için birikimlerini verdiği müteahhit tarafından mağdur edildiğini söyledi.

Müteahhide açtığı davanın 2014 yılında sonuçlandığını belirten Haşimoğlu, "Şu anda yasal faiziyle birlikte 179 bin 841 lira tazminat almaya hak kazanmama rağmen, alacağım para müteahhidin devlete olan borcu nedeniyle icra dairesinde duruyor." diye konuştu.

Haşimoğlu, mağduriyetinin giderilmesi için yıllardır hukuk mücadelesi verdiğini, bu süreçte avukat ve diğer masrafları karşılamak için 18 bin lira harcadığını dile getirerek, kirada oturduğunu ve zor durumda olduğunu ifade etti.