Konut metrekare fiyatları 2019'da tarihi zirvesini gördü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Konut metrekare fiyatları 2019'da tarihi zirvesini gördü - Son Dakika Dünya

Konut metrekare fiyatları 2019'da tarihi zirvesini gördü

7 saat önce

Türkiye genelinde konut metrekare ortalama birim fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Konut metrekare fiyatları 2019'da tarihi zirvesini gördü, System.String[]

Türkiye genelinde konut metrekare ortalama birim fiyatı, 2019 itibarıyla 2 bin 930 liraya yükselerek, tüm zamanların zirvesini gördü.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye genelinde konut metrekare ortalama birim fiyatı 2018'in ekim ayından geçen yılın mart ayına kadar geriledi. 2019'un nisan ayıyla birlikte yükselişe geçen metrekare fiyatı, 9 aydır artışını sürdürüyor. Ortalama metrekare fiyatı 2018 sonunda 2 bin 848 lira iken, geçen yıl sonuna yüzde 2,9'luk artışla 2 bin 930 liraya yükseldi.

Euronews.com'da Görüntüle

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye, TCMB, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:35 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya ile siyasi gerginlik Türkiye'ye tur satışlarını düşürdü
ABD, İngiltere ve Almanya'dan Esed'e İdlib çağrısı: Türkiye'nin gözlem noktalarına saldırmayın Türkiye'den İdlib açıklaması: Tehdit teşkil eden tüm hedefler vurulacak NATO toplantısında kriz! Yunanistan heyeti, Türkiye talebi reddedilince toplantıyı terk etti

Son Dakika Haberleri
00:49 Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, zincirleme trafik kazasına sebep oldu
00:40 'Sevgililer Günü kaçamağı' paylaşımı ile sosyal medyayı salladı
00:02 Ramo 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Bilinmeyen sırlar ortaya çıkıyor
23:21 2012'de hayatını kaybeden Whitney Houston'un hologramı, konser turnesine çıkıyor
22:54 Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun 8 yıllık ilişkisi sona erdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 01:08:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konut metrekare fiyatları 2019'da tarihi zirvesini gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]