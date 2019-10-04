Son Dakika Haberleri: Konut sahibi evini ucuza güzelleştirmeye odaklandı
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Konut sahibi evini ucuza güzelleştirmeye odaklandı

1 saat önce

Türkiye'de yeni konut alımı azalırken, evin içini güzelleştirme talepleri artıyor.

Konut sahibi evini ucuza güzelleştirmeye odaklandı, System.String[]

Türkiye'de yeni konut alımı azalırken, evin içini güzelleştirme talepleri artıyor. Bu artış dekorasyona göre daha küçük bütçelerle yapılan 'touching' alanını geliştirdi. 3 yıl önce 'Magic Touching' adlı şirketi kuran Mimar Emel Balcı'nın işlerinin yarısını touching oluşturuyor.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 08:06 
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