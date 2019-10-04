Konut sahibi evini ucuza güzelleştirmeye odaklandı
1 saat önce
Türkiye'de yeni konut alımı azalırken, evin içini güzelleştirme talepleri artıyor.
Türkiye'de yeni konut alımı azalırken, evin içini güzelleştirme talepleri artıyor. Bu artış dekorasyona göre daha küçük bütçelerle yapılan 'touching' alanını geliştirdi. 3 yıl önce 'Magic Touching' adlı şirketi kuran Mimar Emel Balcı'nın işlerinin yarısını touching oluşturuyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 08:06
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