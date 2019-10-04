Konut sahibi evini ucuza güzelleştirmeye odaklandı

Türkiye'de yeni konut alımı azalırken, evin içini güzelleştirme talepleri artıyor. Bu artış dekorasyona göre daha küçük bütçelerle yapılan 'touching' alanını geliştirdi. 3 yıl önce 'Magic Touching' adlı şirketi kuran Mimar Emel Balcı'nın işlerinin yarısını touching oluşturuyor.