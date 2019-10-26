Son Dakika Haberleri: Konut satın alırken nelere dikkat etmeli?
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Konut satın alırken nelere dikkat etmeli?

1 saat önce

Konut kredi faizlerinin yüzde 1'in altına inmesiyle birlikte sektörde büyük canlanma başladı.

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Konut kredi faizlerinin yüzde 1'in altına inmesiyle birlikte sektörde büyük canlanma başladı. Ancak bir yandan da ev sahibi olmak isteyenlerden nemalanan fırsatçılar da ortaya çıktı. Bu fırsatçılara karşı nelere dikkat etmeli?

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 09:19 
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