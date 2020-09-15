Konut satış adedi 8 ayda bir milyonu aştı - Son Dakika

Konut satış adedi 8 ayda bir milyonu aştı

Türkiye genelinde ocak-ağustos döneminde gerçekleşen konut satışları başlatılan düşük kredili kampanya sayesinde salgına rağmen 1 milyon 25 bin adede ulaştı.

Konut satış adedi 8 ayda bir milyonu aştı, System.String[]

Türkiye genelinde ocak-ağustos döneminde gerçekleşen konut satışları başlatılan düşük kredili kampanya sayesinde salgına rağmen 1 milyon 25 bin adede ulaştı.

TÜİK konut satış istatistiklerine göre, ağustosta satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 artışla 170 bin 408 olarak gerçekleşti.

Haziranda kamu bankaları tarafından başlatılan düşük oranlı destek kredinin yanı sıra sektörel kampanyalar ve normalleşme adımları haziran, temmuz ve ağustos aylarında konut satışlarında çok sayıda rekorun görülmesini sağladı.

Son 3 ayda ülke genelinde satılan konut sayısı 590 bin adedi bulurken, yılın 8 ayında ise bir milyon barajı aşıldı.

Ocak-ağustos döneminde pandemiye rağmen satışı gerçekleştirilen konut adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,6 artışla 1 milyon 24 bin 534'e ulaştı. Bu dönemde ipotekli konut satışı yüzde 263,7 yükselerek 473 bin 144, diğer satış türleri ise yüzde 6,3 azalarak 551 bin 420 oldu.

Sekiz aylık süreçte ilk defa satılan konutlar yüzde 11,2 artarak 317 bin 832'yi bulurken, ikinci el konut satışları da yüzde 63,3 yükselişle 706 bin 702 olarak gerçekleşti.

"Düşük faiz bitmesine rağmen artış sürdü"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, kamu bankalarının ve Emlak Konut GYO'nun düşük faiz avantajının son bulmasıyla konut satışlarının tekrar düşüşe geçmesinin beklendiğini ancak konut üreticilerinin kendi bünyelerinde başlattıkları kampanyaların, bu beklentiyi tersine çevirdiğini söyledi.

Ağustos ayı satışlarının haziran-temmuz aylarındaki gücünü çok az kaybetmesine rağmen artış ivmesine devam ettiğini dile getiren Durbakayım, "Kamu bankalarının düşük faizi sonlandırdığı ağustosta dahi 170,4 bin konut satışı gerçekleşti." dedi.

Durbakayım, faizler yükselse de konut üreticilerinin düşük oranı sürdürdüğünü kaydederek, konut ihtiyacı olanlara bir fırsat daha sunulduğunu anlattı.

"Satışlardaki rekor artış yıl sonu hedefini ileriye taşıyacak"

Akkuş Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş ise haziranda başlayan rekor artış trendinin ağustosu da etkisi altına aldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adeta bir yatırımcı akını ile karşı karşıyayız. Destek paketinin yanı sıra, normalleşme süreciyle sosyal hayatın yeniden canlanmaya başlamasının da etkisi hayli büyük. Son üç ayda sektörümüzde satış trendi kemikleşti. Toplumun her kesiminden gelen bir taleple karşı karşıyayız. Bu talebi kredili satışlardaki artışta çok net görüyoruz. Ağustos ayında yüzde 122,6 oranında artan kredili satışlar, yatırımcı iştahının hız kesmeden sürdüğünün kanıtı niteliğinde."

Gerek yerli gerekse de yabancı yatırımcılardan gelen talep karşısında stok erime hızının da arttığını dile getiren Akkuş, mevcut projelerin satışlarının çok hızlı ilerlediğini söyledi.

Sektörün yeni konut ihtiyacının planlanandan çok daha önce oluşacağını dile getiren Akkuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Pandemi nedeniyle ötelenen projelerin çok daha erken yatırımcıyla buluşacağını söyleyebiliriz. İnşaat firmaları mevcut projelerin satışlarına devam ederken öte yandan yeni proje geliştirme ve arazi arayışı içerisinde. Yatırımcı beklentisini doğru okuyan projelerle yeni bir dönem bizi bekliyor. Rakamlar, yılın son 4 ayında yerli ve yabancı yatırımcı taleplerindeki artışın hız kesmeden süreceğini gösteriyor. Satışlardaki rekor artış trendi ile yılı hedeflenenin üstünde bir rakamla kapatacağız."

"İnşaat sektöründe çalışan kişi sayısı haziranda 150 bin arttı"

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş da 8 ayda banka kredili satışlarda yüzde 263'lük artışın söz konusu olduğunu belirterek, "Bu da aslında bekleyen talebin harekete geçtiğini bize söylüyor. Dolayısıyla konut kredi faizinin yüzde 1'in altında seyretmesi en az 200 sektörü harekete geçiriyor, ticareti canlandırıyor." dedi.

Taş, faizlerin tekrar yüzde 1'in üzerine çıkmaya başladığını kaydederek, bunun alıcıları psikolojik olarak beklemeye geçirdiğini söyledi.

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal ise "Haziranda başlayan kampanyalar sektörü öyle canlandırdı ki ivme sürekliliğini koruyor. Nitekim performanslarda da 3-4 kat artış yaşanmış durumda." dedi.

Sadece inşaat sektöründe haziranda çalışan kişi sayısının 150 bin civarında arttığını ile getiren Akbal, birçok alanda rekorların görüldüğünü bildirdi.

Akbal, "Bu rekorlar aslında gayrimenkulde bekleyen talebin harekete geçtiğini görüyoruz. İpotekli konut satışında rekora gidiyoruz ülke olarak. Ancak faizlerin yüzde 1'in altında kalması önemli." ifadelerini kullandı.

"Yıl sonu satış beklentisi 1,4 milyon adet"

Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik de ağustos istatistiklerinin konuttaki artış ivmesinin sürdüğünü gösterdiğini belirterek, konut kredilerindeki artışın ivmeyi biraz yavaşlattığını söyledi.

Sekiz ayda toplam konut satışının bir milyon adedin üzerine çıktığını dile getiren Çelik, "Biz de Nef olarak ağustosta 214 Milyon lira ciro elde ettik." dedi.

Bu dönemde Nef Çekmeköy, Nef Sancaktepe, İnistanbul Konsept ve Nef Reserve Yalıkavak projelerinde teslimlerin sürdüğünü aktaran Çelik, "Son 3 aydaki satış performansımız sonucu Nef olarak yıl sonu hedefimizi yükseltmeyi planlıyoruz. Türkiye, büyük ihtimalle, yıl sonunda 1,4 milyonun üzerinde konut satışıyla Avrupa lideri olacak." açıklamasında bulundu.

"Ertelenen yatırım planlarının satışa dönüştüğü bir trend oluştu"

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır ise sektöre kazandırılan destek paketiyle pandeminin etkisinden hızla çıkmayı başardıklarını söyledi.

Destek paketinin, toplumun her kesiminden yatırımcıyı harekete geçirdiğini dile getiren Bahadır, "Yerli ve yabancı yatırımcının ertelediği yatırım planlarının satışa dönüştüğü bir trend oluştu. Pandemi nedeniyle beklemeye geçerek finans kaynağını garanti altına alan yatırımcılar, dönemin koşullarını doğru okudu. Artan yatırımcı ilgisi, mevcut konutlardaki stokların hızla erimesini de beraberinde getiriyor. Konut üreticilerinin satış ofislerinde yaşanan hareketlilik, genel merkezlerinde de ciddi bir trafik oluşturdu. Önümüzdeki 2 yılın projelerinin hızla olgunlaşma süreci başladı. Yatırımcı açısından ertelenen yatırım planlarının satışa dönüştüğü trend, konut geliştiriciler açısından ertelenen yatırımların hayata geçtiği bir trendi zorunlu kılacak. "değerlendirmesinde bulundu.

Yatırımcı, Ağustos, konut, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 13:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Konut satış adedi 8 ayda bir milyonu aştı - Son Dakika Ekonomi

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