Konut satış adedi faiz indirimiyle 1 milyonu aşacak
1 saat önce
Temmuzda konut satışında 100 bin bandı aşılırken, yılın 7 ayında el değiştiren konut sayısı 587 bine ulaştı.
Temmuzda konut satışında 100 bin bandı aşılırken, yılın 7 ayında el değiştiren konut sayısı 587 bine ulaştı. Sektör temsilcileri, faiz indirimleri sayesinde yıl genelindeki satış adedinin 1 milyonu aşacağı görüşünde.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:59
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