Konut satış adedi faiz indirimiyle 1 milyonu aşacak

Temmuzda konut satışında 100 bin bandı aşılırken, yılın 7 ayında el değiştiren konut sayısı 587 bine ulaştı. Sektör temsilcileri, faiz indirimleri sayesinde yıl genelindeki satış adedinin 1 milyonu aşacağı görüşünde.

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Bazı ev sahipleri ve müteahhitler faiz indirimini fırsat bilip yine zam yaptılar