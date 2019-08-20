Son Dakika Haberleri: Konut satış adedi faiz indirimiyle 1 milyonu aşacak
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Konut satış adedi faiz indirimiyle 1 milyonu aşacak

1 saat önce

Temmuzda konut satışında 100 bin bandı aşılırken, yılın 7 ayında el değiştiren konut sayısı 587 bine ulaştı.

Konut satış adedi faiz indirimiyle 1 milyonu aşacak, System.String[]
Temmuzda konut satışında 100 bin bandı aşılırken, yılın 7 ayında el değiştiren konut sayısı 587 bine ulaştı. Sektör temsilcileri, faiz indirimleri sayesinde yıl genelindeki satış adedinin 1 milyonu aşacağı görüşünde.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:59 
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