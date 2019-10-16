Konut satış istatistikleri

Türkiye genelinde eylül ayında 146 bin 903 konut satışı gerçekleştirildi. Eylülde satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde eylülde satılan konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 arttı. Eylülde satılan konut sayısı 146 bin 903 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 23 bin 265 konutla ilk sırada (yüzde 15,8) yer aldı. İstanbul'u 14 bin 906 konut satışıyla (yüzde 10,1) Ankara, 8 bin 830 konut satışıyla (yüzde 6) İzmir izledi. En az satış olan iller 19'ar konutla Hakkari ve Ardahan, 75 konutla Şırnak oldu.

İpotekli konut satışları

İpotekli konut satışları eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 410,2 artarak 57 bin 811'e yükseldi.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 39,4 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 8 bin 719 konut ve yüzde 15,1 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek gerçekleştiği il yüzde 60,1 ile Artvin oldu.

Diğer konut satışları eylülde yıllık bazda yüzde 23,2 azalarak 89 bin 92 olarak tespit edildi. Bu kategoride İstanbul 14 bin 546 konut satışı ve yüzde 16,3 payla ilk sırada yer aldı.

İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 62,5 olarak kaydedildi. Ankara 7 bin 818 diğer konut satışıyla ikinci sırada bulunurken, bu ili 4 bin 849 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az gerçekleştiği il 11 konutla Ardahan oldu.

51 bin 393 konut ilk defa satıldı

İlk defa satılan konut sayısı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 azalarak 51 bin 393'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 35 oldu.

İlk satışlarda İstanbul 8 bin 347 konutla en yüksek payı (yüzde 16,2) aldı. İstanbul'u 3 bin 921 konut satışıyla Ankara, 2 bin 887 konut satışıyla İzmir takip etti.

İkinci el konut satışları eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42,3 artarak 95 bin 510 olarak gerçekleşti.

İstanbul 14 bin 918 ikinci el konut satışı ve yüzde 15,6 payla bu alanda da ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 64,1 oldu. İstanbul'u 10 bin 985 konut satışıyla Ankara, 5 bin 943 satışla da İzmir izledi.

Yabancılara 4 bin 177 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,6 azalarak 4 bin 177 oldu.

Bu alanda ilk sırada bin 924 konut satışıyla İstanbul yer alırken, bu ili 744 satışla Antalya, 239 satışla Ankara, 213 satışla Bursa ve 141 satışla Yalova izledi.

Eylülde Türkiye'den, Irak vatandaşları 781, İran vatandaşları 489, Rusya vatandaşları 248, Suudi Arabistan vatandaşları 214, Kuveyt vatandaşları ise 191 konut edindi.