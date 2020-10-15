Konut satış istatistikleri - Son Dakika

Konut satış istatistikleri

15.10.2020 11:17
Konut satış istatistikleri, System.String[]

Türkiye'de konut satışları, eylülde yıllık bazda yüzde 6,9 azalarak 136 bin 744 oldu.

Türkiye'de konut satışları, eylülde yıllık bazda yüzde 6,9 azalarak 136 bin 744 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde eylülde satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 19,75, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 6,9 azaldı. Eylülde satılan konut sayısı 136 bin 744 oldu.

Konut satışlarında, İstanbul 25 bin 399 konutla (yüzde 18,6) ilk sırada yer aldı. İstanbul'u, 12 bin 677 konut satışıyla (yüzde 9,3) Ankara, 8 bin 153 konut satışıyla (yüzde 6) İzmir izledi. En az satış olan iller 17 konutla Hakkari, 24 konutla Ardahan ve 63 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

İpotekli konut satışları

İpotekli konut satışları eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,5 azalış göstererek 35 bin 576'a düştü.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 26 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 7 bin 527 konut ve yüzde 21,2 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en az olduğu il 1 konutla Hakkari oldu.

Diğer konut satışları eylülde yıllık bazda yüzde 13,6 artışla 101 bin 168 adet olarak tespit edildi. Bu kategoride İstanbul 17 bin 872 konut satışı ve yüzde 17,7 payla ilk sırada yer aldı.

İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 70,4 olarak hesaplandı. Ankara 8 bin 875 diğer konut satışıyla ikinci sırada yer alırken, bu ili 5 bin 745 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az gerçekleştiği il 16 konutla Hakkari oldu.

41 bin 376 konut ilk defa satıldı

İlk defa satılan konut sayısı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,5 azalarak 41 bin 376 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,3 olarak kayıtlara geçti.

İlk satışlarda İstanbul 7 bin 99 konutla en yüksek payı (yüzde 17,2) aldı. İstanbul'u 3 bin 99 konut satışıyla Ankara, 2 bin 266 satışla İzmir takip etti.

İkinci el konut satışları eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 azalış göstererek 95 bin 368 olarak gerçekleşti.

İstanbul 18 bin 300 ikinci el konut satışı ve yüzde 19,2 payla bu alanda da ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 72,1 oldu. İstanbul'u 9 bin 578 konut satışıyla Ankara, 5 bin 887 satışla İzmir izledi.

Yabancılara konut satışı arttı

Yabancılara yapılan konut satışı sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,1 artarak 5 bin 269 oldu.

Bu alanda ilk sırada 2 bin 370 konutla İstanbul bulunurken, bu ili 1018 satışla Antalya, 347 satışla Ankara, 239 satışla Bursa ve 191 konut satışıyla Mersin izledi.

Eylülde Türkiye'den İran vatandaşları 908 konut satın aldı. Bu ülkeyi, 826 konutla Irak vatandaşları izledi. Rusya Federasyonu vatandaşları 448, Kuveyt vatandaşları 241 ve Kazakistan vatandaşları 222 konut edindi.

Konut satışları ocak-eylül döneminde yüzde 34,2 yükseldi

Ocak-eylül döneminde ise konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,2 artarak 1 milyon 161 bin 278'e ulaştı. Bu dönemde ipotekli konut satışı yüzde 170,7 artarak 508 bin 690 oldu. Diğer satış türleri ise yüzde 3,7 azalarak 652 bin 588 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 6,6 artarak 359 bin 208'i buldu. İkinci el konut satışları da yüzde 51,8 artarak 802 bin 70 olarak gerçekleşti.

İstanbul, Ankara, İzmir, konut, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Konut satış istatistikleri - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Protestoların devam ettiği Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Ceenbekov görevinden istifa etti Aldıkları akaryakıtın ödemesini yapmadan kaçtılar, 500 metre sonra kaza yaptılar 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim Cephede hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan ölen askerleri için "yas" paylaşımı MHK, maçtan sonra restoranda yemek ve baklava yiyen Fırat Aydınus hakkında soruşturma açtı Kedicikler, Adnan Oktar grubunu deşifre eden Özkan Mamati'nin peşini bırakmıyor: Cumhurbaşkanına suikast timinin lideri iftirasını attılar 25 yaşındaki genç, "Beni böyle hatırlayın" paylaşımı sonrasında sokak ortasında kafasına sıktı Sırbistan ağlarını da sarsan Ozan Tufan'ın müthiş yükselişi! Sosyal medyada övgüler yağdı
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti         
11:13
Gönlü razı gelmeyen gazi, ''Devletin parasına dokunulmaz'' deyip, milyonluk tazminatı istemedi Gönlü razı gelmeyen gazi, ''Devletin parasına dokunulmaz'' deyip, milyonluk tazminatı istemedi         
10:29
Kuşadası'nda para tartışması yapan taksici ve müşteri birbirine girdi Kuşadası'nda para tartışması yapan taksici ve müşteri birbirine girdi         
10:25
Tartışma yaratan Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu         
10:14
Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler         
09:58
Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu         
09:51
Gelin, nikahtan hemen önce nedimesi ve nişanlısının birlikte olduğunu öğrenince ortalık karıştı Gelin, nikahtan hemen önce nedimesi ve nişanlısının birlikte olduğunu öğrenince ortalık karıştı         
09:28
Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı         
09:08
Şehit pilotun kaza yerindeki mezarlığı koruma altına alındı Şehit pilotun kaza yerindeki mezarlığı koruma altına alındı         
08:50
İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz         
08:34
95 yaşında koronavirüsü yenen yaşlı kadın sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim 95 yaşında koronavirüsü yenen yaşlı kadın sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim         
08:27
Kazakistan ile Türkiye uzay alanında iş birliği yapacak Kazakistan ile Türkiye uzay alanında iş birliği yapacak         
06:19
Nurgül Yeşilçay'dan bomba Masumlar Apartmanı yorumu: Safiye'yi onlardan önce yaptık Nurgül Yeşilçay'dan bomba Masumlar Apartmanı yorumu: Safiye'yi onlardan önce yaptık         
01:01
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısını verirken gözleri doldu, boğazı düğümlendi Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısını verirken gözleri doldu, boğazı düğümlendi         
20:36
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz         
19:29
Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek         
18:39
Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı         
16:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 11:32:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konut satış istatistikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei