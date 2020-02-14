Konut satış istatistikleri açıklandı - Son Dakika
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Konut satış istatistikleri açıklandı

7 saat önce

Türkiye'de 2020 Ocak ayında 113 bin 615 konut satıldı.

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Türkiye'de 2020 Ocak ayında 113 bin 615 konut satıldı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 ocak dönemi konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde konut satışları 2020 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,8 oranında artarak 113 bin 615 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 21 bin 251 konut satışı ve yüzde 18,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 11 bin 989 konut satışı ve yüzde 10,6 pay ile Ankara, 7 bin 212 konut satışı ve yüzde 6,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Hakkari, 11 konut ile Ardahan ve 38 konut ile Bayburt oldu.


İpotekli konut satışları 2020 Ocak ayında 42 bin 237 olarak gerçekleşti


Türkiye genelinde 2020 Ocak ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 546,1 oranında artış göstererek 42 bin 237 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 37,2 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 7 bin 615 konut satışı ve yüzde 18,0 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Ardahan ve Hakkari oldu.


Diğer satış türleri sonucunda 71 bin 378 konut el değiştirdi


Diğer konut satışları 2020 Ocak ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 oranında artarak 71 bin 378 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 13 bin 636 konut satışı ve yüzde 19,1 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 64,2 oldu. Ankara 6 bin 759 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 bin 198 konut satışı ile Antalya izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 5 konut ile Hakkari oldu.


Konut satışlarında 36 bin 40 konut ilk defa satıldı


Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 artarak 36 bin 40 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 31,7 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 599 konut satışı ve yüzde 18,3 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 bin 199 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 219 konut satışı ile İzmir izledi.


İkinci el konut satışlarında 77 bin 575 konut el değiştirdi


Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85,2 artış göstererek 77 bin 575 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 14 bin 652 konut satışı ve yüzde 18,9 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 68,9 oldu. Ankara 8 bin 790 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 bin 993 konut satışı ile İzmir izledi.


Yabancılara 2020 yılı Ocak ayında 3 bin 907 konut satışı gerçekleşti


Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,3 artarak 3 bin 907 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ocak 2020'de ilk sırayı bin 875 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 762 konut satışı ile Antalya, 235 konut satışı ile Ankara, 163 konut satışı ile Bursa ve 128 konut satışı ile Yalova izledi.


Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı


Ocak ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 739 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 678 konut ile İran, 254 konut ile Rusya Federasyonu, 204 konut ile Afganistan ve 142 konut ile Yemen izledi. - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:11 Kaynak: İHA
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