Konut satış sayısı geçen yıla göre yüzde 14 düştü, son 5 yılın en düşük seviyesi görüldü

Türkiye'de satılan konut sayısı son iki ayda toparlanmaya başlamasına rağmen yılın ilk 9 ayında geçen seneye göre yüzde 14 düştü. Ocak- Eylül ayları itibariyle son 5 yılda en düşük seviye 2019'da gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı konut satış verilerini açıkladı. Bu sene geçen yıla göre çoğu zaman düşen konut satışları son iki ayda artmaya başladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları 2019 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 oranında artarak 146 bin 903 oldu. Eylül 2018'de 127 bin 327 konut satılmıştı. Merkez Bankası'nın faizleri düşürmesinin ardından konut kredilerinde düşüş yaşanmıştı.