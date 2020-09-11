Konut satış süresi düşüyor, Türkiye'de konutlar ortalama 37 günde el değiştiriyor - Son Dakika

Konut satış süresi düşüyor, Türkiye'de konutlar ortalama 37 günde el değiştiriyor

Sahibinden.com, Ağustos 2020 Emlak Endeksi verilerini açıkladı.

Konut satış süresi düşüyor, Türkiye'de konutlar ortalama 37 günde el değiştiriyor, System.String[]

Sahibinden.com, Ağustos 2020 Emlak Endeksi verilerini açıkladı.

Sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, konut satış süreleri üç büyükşehirden İstanbul ve İzmir'de ciddi oranda kısalırken, satılık konutların fiyatları da yükseliş trendini koruyor.

Ağustos ayında Türkiye genelinde ortalama konut satış süresi geçen yıla göre 30 gün, geçen aya göre de 1 gün azalarak 37 güne indi. Diğer taraftan ülke genelinde Eylül 2019'dan bu yana yükseliş trendinde olan ortalama konut satış fiyatları, ağustos ayında da bu trendi korudu. Ağustos ayında ortalama konut satış fiyatı geçtiğimiz aya göre yüzde 3,8, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 28 artış gösterdi.

Ağustos ayı emlak endeksi verilerine göre, Türkiye genelinde satılık konut fiyatları bazında en çok değer kazanan ilk 5 ilçe sırasıyla yüzde 150 artışla Muğla Ula, yüzde 80 ile Antalya Döşemealtı, yüzde 66 ile Mardin Artuklu, yüzde 65 ile Muğla Fethiye, yüzde 64 ile Muğla Ortaca olarak kaydedildi.

Muğla başta olmak üzere sahil ilçelerinde kaydedilen değer artışında gelişen altyapı kadar, pandemi koşullarının devam etmesi nedeniyle nüfusun yoğun şehirleşmeden uzaklaşıp, sakin yaşam alanlarını tercih etmesi etkili oldu.

-İstanbul halen değerli

İstanbul'da ağustos ayında ortalama satılık konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 3,3 arttı. İstanbul'da satılık konutların ortalama satış süresi ise 37 gün olarak belirlendi. Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sinin ikamet ettiği İstanbul'da, yıllık bazda yüzde 48 artışla en çok değer kazanan Başakşehir'i, yüzde 45 ile Adalar, yüzde 42 ile Beylikdüzü ve Kadıköy, yüzde 37 ile Sarıyer ilçeleri izledi.

Başkent Ankara'da da satılık konut fiyatları ağustos ayında bir önceki aya oranla yüzde 2,3 yükseldi. Satılık konutların ortalama satış süresi ise 35 gün seviyesinde gerçekleşti. Ankara'nın doğayla iç içe ilçelerinden Gölbaşı satılık konut fiyatlarında son 1 yılda yüzde 54'lük artışla en çok değer kazanan ilçe oldu. Ankara'nın ilçeleri arasında yer alan Kahramankazan yüzde 42, Akyurt yüzde 37, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle de yüzde 33 değer kazanan ilçeler olarak sıralandı.

-İzmir'de Güzelbahçe yükselişte

Türkiye'nin en büyük projelerinden İstanbul-İzmir otoyolunun tamamlanmasıyla birlikte, şehirler arası ulaşımın daha da kolaylaştığı İzmir'de, ağustos ayında satılık konut fiyatları temmuz ayına göre yüzde 3,2 arttı. Satılık konutların ortalama satış süresi ise 38 gün oldu. Geçen ayın da en çok değer kazanan ilçesi Güzelbahçe, ağustosta da satılık konut fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 60'lık artışla listede yine en çok değer kazanan ilçe olarak yerini aldı. Güzelbahçe'yi takiben Çeşme yüzde 51, Urla yüzde 49, Menderes yüzde 48, Foça yüzde 47 değer kazandı.

Konut satışlarındaki artış platforma da yansıdı

Koronavirüs salgınıyla birlikte oldukça yavaşlayan, ancak normalleşme sürecinde, başta devlet bankalarının kredi teşvikleriyle haziran ayından itibaren hızla toparlanan konut satışları dinamizmini korudu. Halihazırda temmuz ayı istatistikleri açıklanan TÜİK verilerine göre, Türkiye'de temmuz ayında toplam konut satışları, haziran ayına göre yaklaşık yüzde 21 artarak 229 bin 357 adet olarak gerçekleşti. Konut satışlarının en yüksek olduğu 3 ilden İstanbul'da 39 bin 432, Ankara'da26 bin 885 ve İzmir'de 15 bin 614 adetlik satış rakamlarına ulaşıldı.

Konut satışlarında devam eden bu artış, sahibinden.com'un aylık ilan verilerine de yansıdı. Buna göre ağustos ayında Türkiye'nin en çok yeni "Satılık Konut" ilanı girilen ilçeleri sırasıyla İstanbul Esenyurt, Ankara Keçiören, İstanbul Kadıköy, Antalya Kepez ve İstanbul Beylikdüzü oldu.

-İzmir'de kiralar düşüyor

Ağustos ayı Emlak Endeksine göre, bir konutu ortalama kiraya verme süresi, Türkiye geneli, İstanbul ve Ankara'da temmuz ayı ile aynı değerde kalırken, İzmir'de düşüş gerçekleşti. Ortalama konut kira bedellerinde ise İstanbul temmuz ayı ile aynı değerde kalırken, Türkiye geneli ve İzmir'de düşüş, Ankara'da ise artış kaydedildi.

Sahibinden, Ağustos, Türkiye, konut, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 14:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Konut satış süresi düşüyor, Türkiye'de konutlar ortalama 37 günde el değiştiriyor - Son Dakika Ekonomi

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