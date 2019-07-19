Son Dakika Haberleri: Konut satışı en az olan il Ardahan oldu
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Konut satışı en az olan il Ardahan oldu

27 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ilişkin konut satış rakamlarını açıkladı.

Konut satışı en az olan il Ardahan oldu, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ilişkin konut satış rakamlarını açıkladı. Konut satış sayısının en düşük olduğu il 7 konut ile Ardahan oldu.

Konut satışlarında, İstanbul 10 bin 60 konut satışı ve yüzde 16,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 5 bin 430 konut satışı ve yüzde 8,9 pay ile Ankara, 3 bin 390 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sıralamasında en az satış yapılan il 4 konut ile Ardahan, oldu.

Konut satışlarında 4 konut satışı ile en az satış yapılan Ardahan'da satışların düşük olmasının sebepleri Faiz oranlarının yüksek oluşu, göç ve hayvancılık sektörünün can çekişmesi olarak sayılabilir.

Ardahan'da Perde işi yapan esnaf Murat Morkoç, "Ardahan'da konut satışlarında son sırada bulunmamızın en büyük sebebi hayvancılık sektörünün can çekişmesidir" dedi. Morkoç, "Halen daha göç veren bir il olan Ardahan'da konut satışları da olumsuz etkileniyor. Faiz oranlarının yüksek oluşu, inşaat maliyetlerinin artmasından kaynaklı olarak satışlarda olumsuz etkileniyor. Bu olumsuz etkenlere hayvancılık sektörünün de can çekişmesi de eklenince maalesef konut satışları olumsuz etkileniyor." dedi. - ARDAHAN
Türkiye İstatistik Kurumu, Ardahan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:49 Kaynak: İHA
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