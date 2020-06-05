Konut satışında düşük faiz fırsatçılarına tepki - Son Dakika

Konut satışında düşük faiz fırsatçılarına tepki

KAMU bankalarının konut kredisi faiz oranlarını birinci elde yüzde 0.64, ikinci elde ise yüzde 0.74'e düşürmesi, konut piyasasında hareketliliğe neden oldu.

Konut satışında düşük faiz fırsatçılarına tepki, System.String[]

KAMU bankalarının konut kredisi faiz oranlarını birinci elde yüzde 0.64, ikinci elde ise yüzde 0.74'e düşürmesi, konut piyasasında hareketliliğe neden oldu. Konuta yatırım yapmak isteyenler konut alım satımı için harekete geçerken, bunu fırsat bilen bazı müteahhit ve gayrimenkul danışmanları, fiyatları birkaç gün içerisinde yüzde 25 civarında artırdı. Hükümetin tarihte görülmemiş bir girişimde bulunarak sıfır konutlarda faiz oranlarını düşürdüğünü söyleyen İzmir Müteahhitler Derneği (İMDER) Yönetim Kurulu Başkanı İslam Yıldırım, bundan yararlanıp fahiş fiyat artışı uygulayan müteahhitleri hedef alarak, günübirlik hesaplar ve kişisel hırslara sahip kimselerin mesleğe ihanet ettiğini öne sürdü.

1 Haziran'da açıklanan konut kredi faiz oranları gayrimenkul sektöründe bayram havası estirdi. Konut kredilerinde faiz oranlarının 0.64'e düşmesinin ardından bazı fırsatçı mal sahibi, inşaatçı, müteahhit ve emlakçılar, düşük faiz oranlarıyla 180 ayda uygun ödemelerle ev sahibi olmak isteyenleri hayal kırıklığına uğrattı. İMDER Yönetim Kurulu Başkanı İslam Yıldırım, Cumhuriyet tarihinde eşi görülmemiş bir konut kredisi faiz oranlarıyla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Özellikle 2018 yılında sektörün büyük darbe aldığını dile getiren Yıldırım, pandemi sürecinde de bir sıkıntıya girdiklerini ifade ederek, "Hükümetimiz hem tüketicilere ucuz finansmana erişim noktasında hem de sektörün önünü açma noktasında önemli bir adım attı. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak sahada görüyoruz. Konut fiyatlarında 1 günde yüzde 15-20 hatta bazı yerlerde yüzde 25 fahiş artışlar oldu. Vatandaşın ucuz finansmana erişimi noktasında önü açıldı. Ama bu şekilde devam ederse tekrar sektörümüz o eski günlerine geri döner" dedi. Konut fiyatlarındaki bu artıştan bazı müteahhitlerin ve satıcıların sorumlu olduğunu ileri süren İslam Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu artışın bir kısmını bizim meslektaşlarımız yapıyor. İkinci el konutlarda da internet üzerinden satış yapılıyor. Hem sıfır hem ikinci el konut satan insan ve firmaların yüzde 20 gibi bir artış yaptığını görüyoruz. Dernek olarak bunu kabul etmiyoruz. Çünkü sektörümüzün önü tıkanıyor. Çünkü balon fiyat diye tabir edilen bir şişme meydana geliyor. Vatandaşlarımız da ister istemez kendilerini geri çekebilirler. O ertelemiş olduğu konut alımlarını daha da erteleyebilirler. Düşük faiz oranları sektörümüzü hareketlendirmişti. Biz yoğun bir taleple karşılaştık. Ama son birkaç gündür vatandaşlar biraz bekleyelim algısına kapıldılar. 'Fiyatlar nasılsa yüzde 20 arttı biz biraz daha bekleyelim' algısına kapılırlarsa, 'daha sonra konut alırız' derlerse yine sektörümüz darboğaza girer."

'3 YILDIR FİYATLAR AYNIYDI'

İzmir'de, konut yapımıyla uğraşan Selim Sadakat de konut satışlarının hareketlendiğini ancak satıcıların fiyatları bir nebze yükselttiğini ifade etti. Uzun yıllardır inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir firmada çalıştığını anlatan Sadakat, "3 yıldır piyasadaki durgunluk nedeniyle fiyatlarda hareket yoktu. Faiz oranları nedeniyle konut fiyatları yüzde 7 ile 10 arasında değişti. Ama duyuyoruz ki bazı yerlerde bu rakamlar, yüzde 20-25'e kadar yükselmiş. Bunun altında 3 senenin birikmişliği var. İnsanlar bir beklenti içindeydi. Bu hafta 8 daire sattık. Maliyetlere bağlı olarak 3 sene önceki fiyatlarla şimdiki fiyatlar arasında yüzde 60-70 fark etmesi gerekirdi. Çok yüksek bir artış olmadı. Elimdeki dairelerden 3 tane kaldı" dedi. İzmir'de yaşayan vatandaşlardan İlyas Çelik ise, konut fiyatlarının otomobildeki gibi arttığını söyleyerek, "Krediler düşüyor ama ev fiyatları artıyor. Hesap aynı oluyor o zaman. Yüzde 0.8'lere düşüyor faiz. Fırsatçılık almış başını gitmiş" dedi. Murat Katmer ise "Devlet mal satılsın diye krediyi düşüyor. Ama vatandaş da fırsatçı malına zam yapıyor. Bu durumda istenen kadar konut satışı olmayacak" diye konuştu.


Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 04:17 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Konut satışında düşük faiz fırsatçılarına tepki - Son Dakika Ekonomi

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