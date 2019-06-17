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Konut satışında düşüş sürüyor

33 dakika önce

Konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,3 oranında azalarak 82 bin 252 oldu.

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Konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,3 oranında azalarak 82 bin 252 oldu. İpotekli konut satışlarında yüzde 86 düşüş yaşandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:18 
Ekonomi
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