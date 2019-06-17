Konut satışında düşüş sürüyor

Konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,3 oranında azalarak 82 bin 252 oldu.

Konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,3 oranında azalarak 82 bin 252 oldu. İpotekli konut satışlarında yüzde 86 düşüş yaşandı.

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