Son Dakika Haberleri: Konut satışında sert düşüş
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Konut satışında sert düşüş

52 dakika önce

Sivas'ta 2019'un ilk beş ayında satılan konut sayısı geçen yıla göre düşüş göstererek 2 bin 443'e geriledi.

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Sivas'ta 2019'un ilk beş ayında satılan konut sayısı geçen yıla göre düşüş göstererek 2 bin 443'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayında satılan konut sayılarına ilişkin elde ettiği istatistiki verileri kamuoyu ile paylaştı. TÜİK'ten derlenen bilgilere göre geçtiğimiz yıl Mayıs ayında 834 konutun satıldığı Sivas'ta 2019'un aynı ayında satılan konut sayısı 353 adet azalarak 481'e geriledi. 481 konutun 23'ünü ipotekli satış, 458'ini ise diğer satış grubu oluşturdu. TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre rakamları da kamuoyu ile paylaştı. Sivas'ta Mayıs ayında satılan 481 konutun 208'ini ilk satış, 273'ünü ise ikinci el satış teşkil etti.

Sivas'ta 2019'un Ocak-Mayıs ayları arasında satılan konut sayısı da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre düşüş gösterdi. 2018'in Ocak-Mayıs döneminde 3 bin 508 konutun satıldığı Sivas'ta bu yılın aynı ayları arasında 2 bin 443 konut satılabildi. 2 bin 443 konutun 270'ini ipotekli satışlar, 2 bin 173'ünü de diğer satışlar oluşturdu. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:36 Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik Kurumu, Sivas, Ekonomi
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