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Konut satışında sert düşüş

1 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayında satılan konut sayılarına ilişkin elde ettiği istatistiki verileri kamuoyu ile paylaştı.

Konut satışında sert düşüş, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayında satılan konut sayılarına ilişkin elde ettiği istatistiki verileri kamuoyu ile paylaştı.


TÜİK'ten derlenen bilgilere göre geçtiğimiz yıl Ağustos ayında bin 53 konutun satıldığı Sivas'ta 2019'un aynı ayında satılan konut sayısı 77 adet azalarak 976'ya geriledi. 976 konutun 271'ini ipotekli satış, 705'ini ise diğer satış grubu oluşturdu. TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre verileri de kamuoyu ile paylaştı. Sivas'ta Ağustos ayında satılan 976 konutun 456'sını ilk satış, 520'sini ise ikinci el satış teşkil etti.


Sivas'ta 2019'un Ocak-Ağustos ayları arasında satılan konut sayısı da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre düşüş gösterdi. 2018'in Ocak - Ağustos döneminde 6 bin 630 konutun satıldığı Sivas'ta bu yılın aynı ayları arasında 4 bin 777 konut satılabildi. 4 bin 777 konutun 816'sını ipotekli satışlar, 3 bin 961'ini ise diğer satışlar oluşturdu. - SİVAS

Türkiye İstatistik Kurumu, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:52 Kaynak: İHA
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