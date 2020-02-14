Konut satışında tarihin en iyi ocak başlangıcı

UĞUR ASLANHAN - Türkiye genelindeki 113 bin 615 adetlik ve yabancılara 3 bin 907 adetlik konut satışı, tarihin en iyi ocak rakamı olarak kayıtlara geçti.

Hem yerli hem de yabancılara konut satışı yeni yıla da hızlı başladı. Geçen yıldan devam eden kampanyaların yanı sıra özelikle kamu bankaları öncülüğündeki konut kredi faiz indirimlerinin özel bankaların desteğiyle 2020'de de sürmesi, konut satışlarında rekorları beraberinde getirdi.

Konut satışlarında 113 bin 615 adetlik konut satışı tarihin en iyi ocak satış rakamı olarak kayıtlara geçerken, yabancılara satılan 3 bin 907 konut da tüm zamanların en yüksek ocak rakamı oldu.

Sektör temsilcileri, geçen yıldan gelen rüzgarın bu yıl da süreceğini, yabancıya satışta 50 binin üzerinin görülebileceğini söyledi.

"Konut faizlerinin yüzde 1'in altında olması önemli"

Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik, Türkiye genelinde konut satışlarının ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,8 artarak 113 bin 615 olduğunu söyledi.

KDV ve tapu harcı teşviği olmamasına rağmen Aralık 2019'ta yakalanan ivmenin devam etmesinin konut kredi faiz oranlarının yüzde 1'in altında olmasının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğunu ifade eden Çelik, "Öte yandan sıfır konutlarda konut kredi faiz oranlarının yüzde 0,79'a çekilmesi, sadece sıfır konut piyasasını değil, ikinci el piyasasını da canlandırdı. Bu anlamda ilk evini alacaklara da bir teşvik getirilmesi canlılığı perçinleyecektir." diye konuştu.

"Konut satışında ivme artışı sürüyor, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi canlanıyor"

Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal da, ocakta Türkiye genelinde geçen yılın aynı dönemine göre 16 bin 600 adet daha fazla konut satıldığını belirterek, bu gelişmede, faiz indirimlerinin ve ekonominin canlanmaya başladığının etki ettiğini söyledi.

Yabancıya satışta artışın yüzde 23 olarak gerçekleştiğini dile getiren Akbal, "Geçen yıl toplamda yabancıya 45 bin konut satılmıştı. İvme böyle giderse bu sene 55 bin rakamı yakalanabilir. Yabancıya konut satışının canlı olması ülkemize yatırımın sürdüğünün açık göstergesi. Biz de Nevita olarak 2023'e kadar 10 metropolde ofis açarak ülkemize döviz kazandırmaya devam edeceğiz." dedi.

"Faizlerin düşük olması hayati"

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş ise Türkiye genelinde konut satışlarının ocakta yüzde 55,8 artışla 113 bin 615 olarak gerçekleştiğini belirterek, "Son iki ayda verilen cari açıklar kısmen büyüme eğilimine işaret ediyordu. Konutta gelen yüzde 56'lık artış ise bunu tamamlıyor. Zaten tüm Coldwell Banker Türkiye ve Era ofislerinde yaşadığımız yoğunluk da bir ipucuydu." dedi.

Ocak ayında KDV ve tapu harcı teşviklerinin sona ermesine rağmen ivmenin devam ettiğini dile getiren Taş, "Bu da faizlerin düşük olmasının hayati olduğunu ortaya koyuyor. Beklemeye geçen talep düşük faizle hemen kendisini gösteriyor." diye konuştu.

"Sektörde artık çarklar dönüyor"

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkan Yardımcısı Ahmet Erkurtoğlu, yılın ilk ayında konut satışlarının 110 bin adedin üzerinde gelmesinin çok önemli olduğunu belirterek, bu durumun, sektörde artık çarkların döndüğünü gösterdiğini söyledi.

Faizlerin yüzde 1'in altında olduğu sürece canlılığın süreceğini dile getiren Erkurtoğlu, Türkiye'de ev sahipliği oranının hala istenilen seviyelerde olmadığını, konuta ihtiyacı olan ciddi bir kesimin bulunduğunu bildirdi.

Erkurtoğlu, "Bu yıl konut satışlarında canlılığın sene boyunca süreceğini düşünüyoruz. Özellikle biten konutlara ilgi devam edecek. Yeni üretimler noktasında maliyetler nedeniyle üretici tedirgin yaklaşıyor. Yabancıya satışta da ivme sürecektir. Çünkü ilgi devam ediyor." dedi.