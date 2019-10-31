Konut satışında yabancının payı %3,7’ye ulaştı
10 dakika önce
Vatandaşlık hakkı için gerekli limitin 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmesinin ilk yılında satılan konut sayısı 37 bin adete yaklaşırken, konut satışlarında yabancının payı yüzde 1,3'ten 3,7'ye yükseldi.
Vatandaşlık hakkı için gerekli limitin 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmesinin ilk yılında satılan konut sayısı 37 bin adete yaklaşırken, konut satışlarında yabancının payı yüzde 1,3'ten 3,7'ye yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 07:57
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