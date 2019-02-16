Konut satışıyla yıllık ek 12 milyon turist getiririz
1 saat önce
Konut satarak Türkiye'ye bir yılda 12 milyon turistin getirilmesinin mümkün olduğunu belirten Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, bu grubun normal turiste göre daha fazla harcama yaptığını söyledi.
Konut satarak Türkiye
'ye bir yılda 12 milyon turistin getirilmesinin mümkün olduğunu belirten Sinpaş
GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik
, bu grubun normal turiste göre daha fazla harcama yaptığını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:05
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