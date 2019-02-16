Son Dakika Haberleri: Konut satışıyla yıllık ek 12 milyon turist getiririz

Konut satışıyla yıllık ek 12 milyon turist getiririz

1 saat önce

Konut satarak Türkiye'ye bir yılda 12 milyon turistin getirilmesinin mümkün olduğunu belirten Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, bu grubun normal turiste göre daha fazla harcama yaptığını söyledi.

Konut satışıyla yıllık ek 12 milyon turist getiririz, System.String[]
Konut satarak Türkiye'ye bir yılda 12 milyon turistin getirilmesinin mümkün olduğunu belirten Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, bu grubun normal turiste göre daha fazla harcama yaptığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:05 

Sinpaş, Türkiye, Ekonomi
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