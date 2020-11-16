Konut satışları 10 ayda 1,3 milyon adede yaklaştı - Son Dakika

Konut satışları 10 ayda 1,3 milyon adede yaklaştı

16.11.2020 14:53
Konut satışları 10 ayda 1,3 milyon adede yaklaştı, System.String[]

Ocak-ekim döneminde konut satışları 1,3 milyon adede yaklaşırken, sektör temsilcileri faizlerin artmasına rağmen yıl sonunda 1,5 milyon adet rakamının yakalanabileceği görüşünde birleşiyor.

Ocak-ekim döneminde konut satışları 1,3 milyon adede yaklaşırken, sektör temsilcileri faizlerin artmasına rağmen yıl sonunda 1,5 milyon adet rakamının yakalanabileceği görüşünde birleşiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'na göre, ocak-ekimde konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 1 milyon 280 bin 852'ye ulaştı.

Haziranda başlatılan düşük kredili destek kampanyası sayesinde rekor kıran konut satışları, faizlerin yüzde 1'in üzerine çıkmasıyla yavaşlamaya başladı. Ekimde faiz oranlarının yükselmesine rağmen konut satışları 120 bine yaklaşırken, sektör temsilcileri son iki ayda düşüş trendi devam etse de yıl genelinde 1,5 milyon adet rakamına yaklaşılacağı görüşünde.

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekimde konut satışlarında 22 bin 270 adetle İstanbul'un başı çektiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hazirandan itibaren hükümetin teşvikleri ve gayrimenkul firmalarının kampanyalarıyla ivme gösteren konut satışlarımızda ağustosta konut faizlerinin yüzde 1'in üzerine çıkmasıyla kademeli olarak bir düşüş yaşanacağını öngörüyorduk. Geçen aya göre bir düşüş olsa da büyük bir düşüşten söz edemeyiz. Talep hala var. Vatandaşlarımız konut almaya devam ediyor. Bu rakam, son 5 ayın en düşük rakamı olsa da tarihsel ortalamalara göre belli bir seviyeyi koruduğu anlaşılıyor."

Elmas, ekimden büyük kaybın ipotekli satışlarda yaşandığını kaydederek, bu alandaki satışların yüzde 49,3 azalışla 25 bin 566 olarak gerçekleştiğini söyledi.

Yılın 10 ayına ilişkin rakamların vatandaşlardaki konut alma iştahının devam ettiğini gösterdiğini dile getiren Elmas, "Pandemi dönemini yaşadığımız karantina sürecindeki ayları dışında tutarsak geçen yıla oranla elde ettiğimiz bu artış ciddi bir başarıdır." diye konuştu.

"Yıl sonunda tüm zamanların rekorunu bekliyoruz"

Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, yükselen faizlerin konut satışlarında geri çekilmeye neden olduğunu belirterek, buna rağmen 10 aylık dönemde yüzde 27'lik artış yaşandığını söyledi.

Özgün, "10 ayda 1,3 milyon adede yaklaşan konut satış rakamlarının yıl sonunda 1,5 milyonu bulabileceğini düşünüyoruz. Bu rakam tüm zamanların rekoru olacaktır." dedi.

Türkiye'de ev sahipliği oranının her geçen yıl kısmen de olsa düştüğünü dile getiren Özgün, bu nedenle konuta talebin devam edeceğini ve faizlerin düşmesi gerektiğini anlattı.

"Faizler yüzde 1'in altına düşmeli"

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, ekimde yerli yatırımcı açısından bir gerileme yaşandığını belirterek, "Bunun ana sebebi faiz oranlarındaki yükseliş. Rekor kıran satışları yeniden yakalayabilmemiz için faiz oranları yüzde 1'in altına düşürülmeli." ifadelerini kullandı.

Yerlide ekimde yaşanan kaybı yabancıyla telafi ettiklerini dile getiren Özyurt, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yönetimindeki değişikliklerin yabancı yatırımcıya yeşil ışık yaktığını söyledi.

Özyurt, "Yerlide görülen rekordan sonra gerileme olsa da yabancılarda hızlanma başladı. 2020'de eriyen stokların etkisiyle 2021 yılı, yeni projeleri konuştuğumuz bir yıl olacak." diye konuştu.

Akkuş Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, faiz oranlarındaki yükselişin yerli yatırımcının temkinli davranmasına neden olduğunu belirterek, faizin düşürülmesi yönünde adımların atılması halinde yeniden çok yüksek rakamların görülebileceğini kaydetti.

Konut satışında bugüne kadar görülen en yüksek rakamın 1 milyon 409 bin adet olduğunu dile getiren Akkuş, yıl sonunda 1,5 milyon adede yaklaşılacağını bildirdi.

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır, yerli konut alıcısının her koşulda sektöre yatırım yapmaya hazır olduğunu kaydederek, pandeminin en etkili döneminde bile yatırımların destek paketi sayesinde hız kesmediğini söyledi.

Bahadır, "Buradaki en önemli kriter, faiz oranlarının uygun oranlara düşürülmesi. Vatandaşlarımızın eve talebi sürüyor. Burada sadece erteliyorlar. Faizlerdeki düşüşle birlikte harekete geçilecek." dedi.

Yönetim Kurulu, konut, Faiz, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Konut satışları 10 ayda 1,3 milyon adede yaklaştı - Son Dakika Ekonomi


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