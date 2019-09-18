"Konut satışları arttı ama tatmin edici değil"

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, ağustos ayı konut satışlarının, yıl ortalamasının üzerine çıkarak 111 bin seviyesinde gerçekleştiğini ancak bu artışın tatmin edici düzeyde olmadığını bildirdi.

Durbakayım, yazılı açıklamasında, kamu bankalarının konut kredi faizlerinde indirime gitmesinin, tetikte bekleyen talebi harekete geçirdiğini dile getirdi

Ağustos ayı satışlarının, yıl ortalamasının üzerine çıkarak 111 bin seviyesinde gerçekleştiğini belirten Durbakayım, "Ancak bu satışların konut üreticilerinin arzu ettiği gibi olduğunu söylemek mümkün değil. Satışlar arttı ama tatmin edici değil." değerlendirmesinde bulundu.

Nazmi Durbakayım, mevcut satışlarda eksik olan iki önemli nokta bulunduğunu belirterek, "Birinci gerçekleşen satışların büyük bölümü, ikinci el pazarında oldu. İkinci eksik nokta ise her ne kadar Türkiye genelindeki ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 168 oranında artış göstererek 34 bine ulaşmış gibi görünse de, bu satışların kaynağında kamu bankaları vardı." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda konut kredisine verilen faiz teşvikinin sadece birinci el pazarına yapılmasının ve özel bankaların da söz konusu faiz indirimine destek vermesinin gerekliği olduğunu vurgulayan Durbakayım, diğer taraftan yabancılara gerçekleşen satışların belli bir seviyeye oturması ve istikrar kazanmasının, yıl sonu için koyulan 40 bin hedefinin aşılacağını gösterdiğini dile getirdi.