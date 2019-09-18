Son Dakika Haberleri: "Konut satışları arttı ama tatmin edici değil"
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"Konut satışları arttı ama tatmin edici değil"

12 dakika önce

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, ağustos ayı konut satışlarının, yıl ortalamasının üzerine çıkarak 111 bin seviyesinde gerçekleştiğini ancak bu artışın tatmin edici düzeyde olmadığını bildirdi.

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, ağustos ayı konut satışlarının, yıl ortalamasının üzerine çıkarak 111 bin seviyesinde gerçekleştiğini ancak bu artışın tatmin edici düzeyde olmadığını bildirdi.

İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:40 
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