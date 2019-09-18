"Konut satışları arttı ama tatmin edici değil"

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, ağustos ayı konut satışlarının, yıl ortalamasının üzerine çıkarak 111 bin seviyesinde gerçekleştiğini ancak bu artışın tatmin edici düzeyde olmadığını bildirdi.