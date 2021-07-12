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Konut satışları Haziran'da katlandı - Son Dakika

Konut satışları Haziran'da katlandı

12.07.2021 10:18
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Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 127 artarak 134 bin 731 oldu.

Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 127 artarak 134 bin 731 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Haziran ayına ait Konut Satış İstatistikleri verisini paylaştı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 127 artarak 134 bin 731 oldu. Satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 29,1 azaldı. Konut satışlarında İstanbul 25 bin 833 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 401 konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile Ankara, 7 bin 522 konut satışı ve yüzde 5,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 12 konut ile Hakkari, 32 konut ile Ardahan ve 64 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI HAZİRAN AYINDA 28 BİN 878 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde Haziran ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,5 azalış göstererek 28 bin 878 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,4 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 6 bin 217 konut satışı ve yüzde 21,5 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Hakkari oldu.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 105 BİN 853 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları Haziran ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,6 artarak 105 bin 853 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 19 bin 616 konut satışı ve yüzde 18,5 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 75,9 oldu. Ankara 9 bin 412 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 5 bin 714 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 10 konut ile Hakkari oldu.

HAZİRAN AYINDA 40 BİN 92 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,6 azalarak 40 bin 92 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 29,8 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 772 konut satışı ve yüzde 16,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 2 bin 647 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 128 konut satışı ile İzmir izledi.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 94 BİN 639 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,0 azalış göstererek 94 bin 639 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 19 bin 61 konut satışı ve yüzde 20,1 pay ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 73,8 oldu. İkinci el konut satışlarında Ankara 10 bin 754 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 5 bin 394 konut satışı ile İzmir izledi.

KONUT SATIŞLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜZDE 11,5 AZALDI

Ocak-Haziran döneminde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 azalışla 552 bin 810 olarak gerçekleşirken ipotekli konut satışı yüzde 60,9 azalışla 104 bin 168, diğer satış türleri ise yüzde 25,2 artışla 448 bin 642 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 15,1 azalışla 167 bin 878, ikinci el konut satışları yüzde 9,9 azalışla 384 bin 932 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA HAZİRAN AYINDA 4 BİN 748 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 185,3 artarak 4 bin 748 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Haziran ayında ilk sırayı 2 bin 257 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 906 konut satışı ile Antalya, 300 konut satışı ile Ankara, 221 konut satışı ile Mersin ve 148 konut satışı ile Bursa izledi.

Ocak-Haziran döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43,7 artarak 20 bin 488 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı.

Haziran ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 773 konut satın aldı. Irak vatandaşlarını sırasıyla, 683 konut ile İran, 300 konut ile Rusya Federasyonu, 250 konut ile Afganistan ve 192 konut ile Almanya vatandaşları izledi.

-İHA-

Konut satışları Haziran'da katlandı

İstanbul, Türkiye, Haziran, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Konut satışları Haziran'da katlandı - Son Dakika


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