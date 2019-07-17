Son Dakika Haberleri: Konut satışları Haziran'da yıllık yüzde 48.6 düştü
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Konut satışları Haziran'da yıllık yüzde 48.6 düştü

2 saat önce

Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48.6 azalarak 61 bin 335 adete geriledi.

Konut satışları Haziran'da yıllık yüzde 48.6 düştü, System.String[]
Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48.6 azalarak 61 bin 335 adete geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde ipotekli konut satışları da aynı dönemde yüzde 84.6 azalarak 7 bin 319 adete inerken, toplam konut satışlarının içinde ipotekli satışların payı yüzde 11.9 oldu. Bu dönemde diğer konut satışları, yüzde 24.7 düşüşle 54 bin 36'ya indi.


Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:04 Kaynak: DHA
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