Son Dakika Haberleri: Konut Satışları İyi Seviyelerde"

Konut Satışları İyi Seviyelerde"

18 dakika önce

Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, dövizde yaşanan yüksek dalgalanmalara rağmen konut satışlarının iyi seviyelerde olduğunu kaydetti.

Konut Satışları İyi Seviyelerde
Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, dövizde yaşanan yüksek dalgalanmalara rağmen konut satışlarının iyi seviyelerde olduğunu kaydetti.

Çiftçi, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Aralık 2018'e ilişkin konut satış istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dövizde yaşanan yüksek dalgalanmalara rağmen konut satışlarının iyi seviyelerde olduğunu belirten Çiftçi, "Son dönemlerdeki konut alımında faizlerin yüksek seviyelere çıkmasıyla birlikte faizsiz ev alma sektörü gayrimenkul piyasasında ciddi hareketlilik sağladı." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, son iki yılda kredili ev satışlarının yüzde 37'den yüzde 5'e düştüğünü ifade ederek, durum, uygulamış oldukları tasarrufa dayalı faizsiz ev alma yöntemlerini zorunlu hale getirdiğini, bu yöntemlerle ev sahibi olanların oranın her geçen gün büyük artış gösterdiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:05 Kaynak: AA

Ekonomi
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