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Konut satışları mayıs ayında yüzde 16,2 artarak 59 bin 166'ya çıktı - Son Dakika

Konut satışları mayıs ayında yüzde 16,2 artarak 59 bin 166'ya çıktı

14.06.2021 10:49

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini yayınladı. Açıklanan verilere göre, geçtiğimiz ay satışlar yüzde 16,2 artarak 59 bin 166 oldu.

Türkiye genelinde konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,2 artarak 59 bin 166 oldu. Konut satışlarında İstanbul 11 bin 356 konut satışı ve %19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 5 bin 653 konut satışı ve %9,6 pay ile Ankara, 3 bin 298 konut satışı ve %5,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Ardahan, 11 konut ile Hakkari ve 26 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI MAYIS AYINDA 10 BİN 560 OLDU

Türkiye genelinde mayıs ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %42,9 azalış göstererek 10 bin 560 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %17,8 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 210 konut satışı ve %20,9 pay ile ilk sırada yer aldı. Hakkari ve Şırnak illerinde ipotekli konut satışı gerçekleşmezken Ardahan'da 1 ipotekli konut satışı gerçekleşti.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 48 BİN 606 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları mayıs ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %49,8 artarak 48 bin 606 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 9 bin 146 konut satışı ve %18,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %80,5 oldu. Ankara 4 bin 277 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 2 bin 560 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 6 konut ile Ardahan oldu.

Konut satışları mayısta %16,2 artarak 59 bin 166 oldu

MAYIS AYINDA 18 BİN 204 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,0 artarak 18 bin 204 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %30,8 oldu. İlk satışlarda İstanbul 3 bin 153 konut satışı ve %17,3 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u bin 156 konut satışı ile Ankara ve 858 konut satışı ile İzmir izledi.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 40 BİN 292 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20,2 artış göstererek 40 bin 962 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 8 bin 203 konut satışı ve %20,0 pay ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %72,2 oldu. İkinci el konut satışlarında Ankara 4 bin 497 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 2 bin 440 konut satışı ile İzmir izledi.

KONUT SATIŞLARI OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE %3,8 AZALDI

Ocak-mayıs döneminde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,8 azalışla 418 bin 79 olarak gerçekleşirken ipotekli konut satışı %54,3 azalışla 75 bin 290, diğer satış türleri ise %27,0 artışla 342 bin 789 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar %8,2 azalışla 127 bin 786, ikinci el konut satışları %1,8 azalışla 290 bin 293 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA MAYIS AYINDA BİN 776 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %106,5 artarak bin 776 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, mayıs ayında ilk sırayı 818 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 341 konut satışı ile Antalya, 106 konut satışı ile Ankara, 80 konut satışı ile Mersin ve 75 konut satışı ile Sakarya izledi.

Konut satışları mayısta %16,2 artarak 59 bin 166 oldu

Ocak-mayıs döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,9 artarak 15 bin 740 oldu.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI IRAKLILARA YAPILDI

Mayıs ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 239 konut satın aldı. Irak vatandaşlarını sırasıyla, 231 konut ile İran, 119 konut ile Rusya Federasyonu, 98 konut ile Afganistan ve 87 konut ile Almanya vatandaşları izledi.

Konut satışları mayısta %16,2 artarak 59 bin 166 oldu
Konut satışları mayıs ayında yüzde 16,2 artarak 59 bin 166'ya çıktı

İstanbul, Türkiye, Mayıs, konut, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Konut satışları mayıs ayında yüzde 16,2 artarak 59 bin 166'ya çıktı - Son Dakika


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